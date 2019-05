Ubers første dag på børsen i New York giver skrammer

Samkørselstjenesten Uber slutter selskabets første dag som børsnoteret med et kursfald på 7,6 procent.

Den amerikanske samkørselstjeneste Uber Technologies debuterede fredag på børsen i New York med et kursfald på over syv procent.

Da dagens handel sluttede fredag aften dansk tid, havde aktien mistet 7,6 procent i værdi og endte i kurs 41,57 dollar.

Uber havde ellers lagt sig fast på en forholdsvis lav udbudskurs på 45 dollar i håb om at undgå samme hårde medfart, som konkurrenten Lyft fik, da den rullede ind på børsen i slutningen af marts. Kursen på Lyft er siden faldet med næsten 40 procent.

Som det er traditionen, når et selskab første gang bliver handlet, var Ubers administrerende direktør, Dara Khosrowshahi, til stede på børsen i New York fredag. Hun forsøgte at berolige selskabets aktionærer ved at fremhæve selskabets vækstudsigter og ekspansionsplaner.

- Min reaktion (på kursfaldet, red.) er, at hvis vi vokser og vokser godt, så vil aktionærerne blive belønnet. Vi måler bestemt ikke vores succes over en enkelt dag. Det drejer sig faktisk om flere år, sagde Khosrowshahi.

Uber har i mindst fire år overvejet at blive noteret på børsen, men selskabet fra Californien endte med at debutere i en uge, der har været plaget af uro på finansmarkederne som følge af bekymringer over handelsforholdet mellem Kina og USA.

Verdens to største økonomier er endnu ikke blevet enige om en handelsaftale, og fredag gjorde USA alvor af en trussel fra præsident Donald Trump om at øge toldsatsen for kinesiske varer til en værdi af 200 milliarder dollar fra 10 til 25 procent.

Overordnet sluttede det amerikanske aktiemarked fredag dog positivt trods den fortsatte uvished om handelsforhandlingerne mellem de to lande.

Det toneangivende indeks S & P 500 endte således dagen i et lille plus.

Fredagen begyndte ellers med faldende kurser både i New York og på andre af verdens aktiemarkeder, men stemningen blandt de amerikanske investorer ændrede sig i positiv retning, da Donald Trump i et tweet oplyste, at samtalerne mellem USA og Kina var "konstruktive".

Meldingen fra Trump fjernede en del af frygten for, at handelskonflikten vil eskalere.