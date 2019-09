Turisme-redaktør: BikeWithUs har fat i noget her...

- Det er jo voksne par, som har tiden til at tage på miniferier, og en cykelferie kan være et godt alternativ til en weekendtur til London. Og så må man jo sige, at bæredygtighed bare er "hot", siger Lars Bo Axelholm.

Han er ikke specielt overrasket over, at det især er de +55-årige, som har fundet cyklerne frem.

Sådan lyder vurderingen fra Lars Bo Axelholm, redaktør af brancheportalen Turisme.nu , som letter på hatten for to unge iværksættere fra Harboøre, der sender cykelturister på pakkerejser langs den jyske vestkyst.

KØBENHAVN: - BikeWithUs er en rigtig god idé. Endelig har nogen fundet af at løse problemet med bagage for cykelturister og at finde svaret på: "Hvor skal vi sove i nat?" Her er det hele klaret nærmest med ét klik på hjemmesiden.

Potentiale for vækst

Han mener, at BikeWithUs har potentiale for at gøre konceptet bedre både for sig selv og for gæsterne.

- Jeg synes godt nok, at det er meget billigt, så jeg kan være lidt bekymret for, om de kan få det til at løbe rundt. Men det kan jeg forstå, at de også selv er opmærksomme på. Andre har forsøgt sig med at få transporteret bagagen som en slags pakkepost, men det giver altså nogle forsikringsmæssige udfordringer, så de er nok nødt til at kigge på deres prismodel og finde en løsning, hvor de ikke bliver kvalt i logistik, lyder rådet fra Turisme.nu-redaktøren.

Han ser samtidig gode vækstmuligheder.

- I turistbranchen taler man meget om "skuldersæsonen". Du har "hovedsæsonen" midt på året, og så er der "skuldrene" ved siden af - så BikeWithUs kunne sagtens forlænge deres sæson. Der er faktisk over 600.000 turist-overnatninger i Danmark i de koldeste vintermåneder og endnu flere i skuldersæsonen, så jeg tror, de godt kunne udvide sæsonen fra marts til oktober. Samtidig kunne de måske udvikle nogle temabaserede ture, for eksempel i samarbejde med lokale museer, siger Lars Bo Axelholm.