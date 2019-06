Tragisk ulykke gav stenhugger ideen til nyt slogan

- Jeg har hørt fra flere, som har set mit slogan bag på en bil, og så er de alligevel kommet til at tænke over, at måske godt kunne vente lidt med at overhale. Det er da fedt, hvis det kan redde liv, siger Filip Møller.

Sådan lyder et af de mest kendte citater af Piet Hein. Man skulle næsten tro, at det var skrevet om stenhugger Filip Møller, som er blevet kendt i hele landet for det kække slogan, der sidder bag på hans varebiler:

Hent en gratis streamer

Den underfundige humor er også kommet til gavn andre steder, som for eksempel når stenhuggeren sponsorer et lokalt håndboldhold og har fået skrevet hen over måsen på damerne, at Filip kan hjælpe, når enden er nær...

Eller dengang han fik trykt T-shirts til fordel for Kræftens Bekæmpelses kampagne og fik skrevet, at "Filips Stenhuggeri bryster sig af kvaliteten".

Filip Møller har aldrig fået nogen negative reaktioner på sine kække slogans - heller ikke den med gravstenen. Men han ved godt, at der er grænser for, hvad forskellige brancher kan tillade sig.

- Det var nok ikke gået, hvis det var bedemanden, der havde kørt rundt med mit slogan. Så ville det komme lidt for tæt på, siger Filip Møller.

Skulle man få lyst til selv at køre rundt med streameren "Overhal bare - vi laver også gravsten", så skulle vi hilse og sige, at Filips Sten- og billedhuggeri lige har fået trykt et nyt oplag, og læserne er velkommen til at hente en gratis streamer på Ormhøjgaardvej 10 i Horsens.