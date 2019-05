Toyotas indtægt falder med en fjerdedel på et år

Den japanske bilgigant Toyotas nettoindtægt falder med en fjerdedel.

Det viser bilproducentens årsregnskab, der er blevet offentliggjort tidligt onsdag morgen dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Nettoindtægten falder med 24,5 procent sammenlignet med Toyotas rekordindtægt sidste år.

For regnskabsåret 2018/2019 lyder nettoindtægten på 1,88 billioner yen. Det svarer til 17 milliarder dollar - eller 113 milliarder kroner.

Selskabets samlede bundlinje for sidste år blev banket ned på grund af et tab på 294 milliarder yen på investeringsområdet.

Salget steg med 2,9 procent til et rekordhøjt niveau på 30,2 billioner yen.

I det samlede billede betyder det, at Toyota opjusterer sine forventninger til det kommende regnskabsår. Forventningen er, at bilproducentens indtjening vil stige med 19,5 procent.

Ifølge analytiker Satoru Takada har Toyota haft succes med at drive sig selv frem i et roligt, men stabilt tempo.

- Selskabet har i stor grad leveret en fin præstation på globalt plan på et tidspunkt, hvor det globale marked hænger i bremsen, siger han til AFP.

Analytikeren frygter dog, at fremtiden for bilbranchen ser mørk ud.

- Forventningerne for de to store markeder er nu dyster, samtidig med at omkostningerne stiger, siger Satoru Takada.

Japanske bilselskaber har haft nogle gode år, hvor det nordamerikanske marked har hentet det tabte efter finanskrisen. Desuden har Kina udviklet sig til et gigantisk marked.