Toldstyrelsen forbereder sig på brexit: Holder natteåbent

Nattefriske medarbejdere i Toldstyrelsen forbereder sig på at være på arbejde natten mellem fredag og lørdag for at kunne tage imod opkald fra virksomheder.

Toldstyrelsen har nemlig besluttet at holde dens brexit-hotline åben om natten mellem fredag og lørdag, hvor briterne står til at forlade EU uden en aftale.

Handelsdirektør i Toldstyrelsen Maren Holm Jakobsen fortæller, at telefonlinjen skal hjælpe virksomheder med at få toldbehandlet deres varer i timerne omkring brexit.

- Om natten mellem 12. og 13. april vil der, hvis vi får et no deal, måske være virksomheder, som bliver særligt i tvivl. Derfor yder vi den ekstra service, at vi holder natteåbent, siger handelsdirektøren.

Storbritannien forlader EU fredag klokken 23 britisk tid, hvis ikke stats- og regeringscheferne beslutter noget andet inden da.

EU's stats- og regeringschefer mødes dog onsdag klokken 18 i Bruxelles, hvor den britiske premierminister, Theresa May, vil præsentere et ønske fra regeringen om en forlængelse af brexit til 30. juni.

Det er ifølge EU-præsident Donald Tusk dog ikke tid nok. Han har derfor i sit invitationsbrev til EU-landene før topmødet lagt op til, at man vælger at forlænge udtrædelsesprocessen med et år.

Han foreslår en "fleksibel løsning", hvor man udsætter brexit maksimalt et år. Men perioden afsluttes tidligere, hvis parterne bliver enige, før tiden er udløbet.