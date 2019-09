Tøjstativer af vandrør har ramt en åre

- Vi flyttede så produktionen over til Lasses far og onkel i Esbjerg. I dag har vi butikker bygget op omkring vores egne produkter på Frederiksberg og her i Esbjerg, hvor folk fra gaden kan købe møbler. Lasse er på Frederiksberg, hvor han tager sig af marketing og hjemmesiden, jeg står for salget, og Claus tager sig af lager og indkøb, forklarer Martin Heinze.

RackBuddy er baseret på idéen om, at et tøjstativ er et møbel. Et møbel, som kan være med til at forme identiteten af sin ejers hjem, kan man læse på RackBuddys hjemmeside.Videre lyder det: Dit tøj udtrykker, hvem du er! Ofte bruger du en masse tid, penge og overvejelser på det nye tøj, der skal i garderoben. Hvorfor så skjule det i et skab og eventuelt glemme det, hvorfor ikke vise det frem og integrere det i din indretning? Du udvælger også omhyggeligt veldesignede borde, stole og lamper, der passer perfekt ind i dit hjem, så hvorfor nøjes med en bøjlestang af praktiske årsager?Vi mener, at designet af din garderobe og dets funktionalitet skal gå hånd i hånd. Derfor tilbyder vi dig robuste og veldesignede garderobeløsninger, som vil holde i lang tid og understøtte din individuelle stil og dit behov.Læs mere om RackBuddy på www.rackbuddy.dk

Mange tyske kunder

- Vi har ramt en åre. Vi kan lave totale opgaveløsninger, og hvis en kunde vil have lavet et stativ på en helt særlig måde, kan vi også klare det. Vi kan se på salget på nettet, at der er mange tyske kunder, og det er helt sikkert et marked, vi skal satse endnu mere på, siger Martin Heinze, der sammen med sine kompagnoner også har kig på det franske marked.- Der er godt gang i det i Tyskland, her ligger 50 procent af omsætningen.RackBuddy har vækstet hele tiden, det blev hurtigt til en lille løn til både Martin og Lasse, og Claus kom så til i 2016, da RackBuddy etablerede sig i Esbjerg. I dag er der i alt 11 ansatte i de to butikker.- Det er gået rigtig stærkt de første år, men vi er vækstet med måde, og vi har sparket andre tiltag lidt til hjørne. Vi kigger lidt bagud nu og er i gang med at optimere. For eksempel skal indpakningen af vores varer have et løft. Vi skal gøre den mere lækker og bruge pap i stedet for skum. Vi skal have en bedre lagerstyring, og det er Claus i gang med, siger Martin Heinze.- Og så skal vi have flere serier af andre tøjstativer, slutter han.