To selskaber skiller sig ud

VEJEN: To grossister i to vidt forskellige brancher topper listen over de 10 mest overskudsgivende selskaber i Vejen Kommune i 2017 og 2018.

Per 1. april i år er det SPF-Danmark A/S, der transporterer og handler med grise, og Solar, der er grossist inden for el, vvs og installation, der har hentet de største beløb hjem i overskud før skat, og så er der langt ned til nummer tre, asfalt- og tagproducenten Nordic Waterproofing.

Syv ud af de 10 virksomheder har postadresse i Vejen, og ellers er det med et kig på listen påfaldende, at der ikke store altdominerende virksomheder i kommunen, og at der er tale om et meget alsidigt erhvervssegment.

Nummer ni på listen Ke Fibertec modtog i øvrigt årets erhvervspris i Vejen Kommune. Her følger listen, der er udarbejdet af den digitale platform Ownr: