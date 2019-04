Thrane åbner en butik mere - Next Door

Torsdag den 11. april åbner Next Door By Thrane på Gravene i det lokale, som tidligere husede Miss Poppins.

HADERSLEV: Smilet er stort hos den nye butikschef i Thrane, Maj-Britt Halling Østergaard. Torsdag den 11. april udvider Thrane nemlig med en ekstra butik.

- Den kommer til at hedde Next Door by Thrane, siger Maj-Britt Halling Østergaard om butikken, som kommer til at være nabo til Thrane i Storegade, men ligger lige om hjørnet på Gravene.

Next Door BY Thrane kommer til at have åbent torsdag, fredag og lørdag:

- Men her op til påske har vi valgt, at vi også holder åbent mandag, tirsdag og onsdag - og så selvfølgelig også om lørdagen, siger Maj-Britt Halling Østergaard.

Den nye butik skal være med til at løse pladsproblemet i Thrane:

- Vores varer hænger for tæt og det er vigtig for os, at vores butik fremstår flot og elegant, siger butikschefen.

Derfor er der tre af Thranes mærker, som flytter ind i Next Door By Thrane:

- Det bliver Nümph, Soya og Selected Femme - det er vores mere prisaggressive mærker, som stadig matcher den stil, som vi har i Thrane, siger Maj-Britt Halling Østergaard, der ikke i første omgang regner med, at den nye butik kommer til at betyde flere ansatte.

- Vi er fire nu - og så har vi et par tilkaldevikarer og en eftermiddagspige.

I Next Door By Thrane vil der også blive mulighed for at købe rester fra udsalg samt de rester, som der løbende er i en tøjbutik. Det vil ikke kun være fra de tre mærker, der får til huse Next Door By Thrane, men også fra Thrane.

- Det kommer til at være nede bag i butikken, mens det forreste del af butikken bliver dedikeret til Nümph, Soya og Selected Femme, siger Maj-Britt Halling Østergaard.