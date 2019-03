Thomas Bernt: Lad virksomhederne give jer en hånd, borgmestre

Odenses socialdemokratiske borgmester, Peter Rahbæk Juel, og Esbjergs Venstre-borgmester, Jesper Frost, er - selv uden bistand fra andre borgmestre - tunge stemmer i debatten om, hvordan vi skal finansiere velfærden.

Derfor vakte det forståelig genlyd, da Juel og Frost forleden på forsiden af avisen Danmark advarede om, at velfærden er truet, medmindre regeringen og Folketinget åbner kassen og sender flere penge til kommunerne.

- Der er brug for penge, hvis landets kommuner skal håndtere 70.000 flere 0-5-årige og 213.000 flere ældre på over 75 år frem mod 2030, er beskeden fra de to borgmestre og 20 markante borgmesterkolleger i en fælles kronik i avisen Danmark.

Medunderskriverne tæller Lyngby-Taarbæks konservative borgmester, Sofia Osmani, og Hernings Venstre-borgmester, Lars Krarup.

I 00'erne anerkendte de fleste politiske partier udfordringen om, at der varigt skulle 280.000 flere i beskæftigelse for at undgå et gabende hul på statsfinanserne. På samme måde kan man ikke sådan løbe fra den demografiske udvikling frem mod 2030. Heldigvis er fundamentet grundlæggende sunde statsfinanser, fordi der siden 2005 er gennemført en stribe velfærdsreformer for at sikre holdbare statsfinanser.

Uden reformerne ville borgmestrenes kronik slet ikke kunne skrives.

Benjamin Franklin, en af de amerikanske forfatningsfædre, sagde, at det eneste, der er sikkert her i livet, er, at man skal dø og at man skal betale skat. I Danmark er det tredje kommunernes krav om flere penge.

Borgmestrene anerkender i kronikken, at de selv skal bidrage til at løse velfærdsudfordringen, men tilsagnet er ikke særlig præcist.

Derfor en udfordring til de 22 borgmestre: Før landspolitikerne lover noget, så giv selv et konkret bud på, hvad I kan levere i kroner og ører.

Hvor meget kan I levere gennem at drive jeres kommuner mere effektivt, ligesom I peger på, at I har gjort i fortiden ved at skære antallet af ansatte i kommunerne med 30.000 siden 2009?

Hvor meget kan omprioritering i jeres kommuner hjælpe med lukke hullet, fordi kommunerne målrettet selv styrer ressourcerne derhen, hvor de skal bruges? Odenses borgmester er i gang med at skære 10 procent af de administrative job i kommunen for at få flere varme hænder.

Hvor meget kan nye metoder og partnerskaber bidrage til at lukke velfærdshullet?

Axcelfuture udgav for nogle uger siden en rapport om offentlig-private partnerskaber, OPP. En af præmisserne i rapporten, som blandt andet tidligere Dong-direktør Anders Eldrup og tidligere formand for Region Sjælland Jens Stenbæk står bag, er, at det opadgående pres på velfærdsudgifterne kræver nye løsninger.

Erfaringerne med OPP viser, at der kan spares op mod 10 procent på anlægs- og driftsomkostningerne ved at vælge OPP frem for traditionelle løsninger. I rapporten, som Copenhagen Economics har udarbejdet for Axcelfuture, vurderes det, at der er et årligt potentiale for OPP-projekter på mellem 9 og 28 milliarder kroner ud af et samlet anlægsbudget på 50 milliarder kroner. Der er med andre ord et stort milliardpotentiale i at vælge OPP.

Hvis borgmestrene har konkrete forslag til at finansiere velfærden, kan de med større ret bede staten indrette reglerne sådan, at gevinsterne ved at effektivisere, ved at prioritere og ved at indgå partnerskaber med virksomheder og pensionskasser om fremtidens velfærdsmodeller kan realiseres.

Axcelfutures rapport slår fast, at kommunale anlægsprojekter bør bedømmes ud fra totaløkonomi og ikke det kasseprincip, som gør, at mange kommuner forsømmer at vedligeholde deres skoler, plejehjem og veje. Vi foreslår også, at deponeringsreglerne i forhold til kommunale anlægsprojekter moderniseres, så samfundsøkonomisk rentable projekter kan gennemføres.

Axcelfuture er erhvervslivets tænketank. Derfor er det naturligt, at vi betragter det at hæve skatten som den sidste mulighed for at løse et problem, før alle mulige andre løsninger er forsøgt, fordi skatter forvrider økonomien.

Hvorfor skal danskerne betale mere i skat, end de behøver? Det er det gode spørgsmål - også til borgmestrene.