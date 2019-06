Teknos vil male fremtiden lysere med mere overfladebehandling

- Vi er en del af en større koncern, og her i Danmark har vi fokus på træ, forskning og udvikling, mens man i Finland satser på metal og pulver. Og da der bliver større og større efterspørgsel på maling til indendørs træ, ser vi store vækstmuligheder, siger direktør Sten Søgaard, der har været i spidsen for Vamdrupvirksomheden i fire år, men har hele 22 års erfaring på fabrikken.

Teknos blev grundlagt i 1948 og er en af Finlands største familieejede virksomheder. I spidsen for virksomheden står administrerende direktør Paula Salastie, tredje generation af Kiikka-familien. Hovedkontor ligger i Helsingfors, og der er produktion i otte lande: Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Rusland, Holland og Kina. Desuden har Teknos salgsselskaber i 18 lande og eksporterer til flere end 20 lande via et netværk af forhandlere. Nettoomsætningen i 2017 var 384 millioner euro. I de foregående år er virksomheden vokset hurtigt. Koncernen har næsten 1800 ansatte på verdensplan, og den er en af de førende leverandører af industriel overfladebehandling med en stærk position inden for gør-det-selv- og bygningsmaling. Missionen er at forlænge slutprodukters livscyklus med smarte, teknisk avancerede løsninger, som beskytter alle overflader og gør dem mere holdbare. Overskuddet er i det seneste regnskabsår i Teknos A/S faldt fra 38,7 millioner til 34,9 millioner kroner før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 187 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget med syv til i alt 194 ansatte - en fremgang på fire procent. Omsætningen er vokset fra 568,0 millioner kroner året før til 582,7 millioner kroner i det seneste regnskab. Selskabets bruttofortjeneste blev 145,7 millioner kroner, året før var tallet 151,9 millioner. I 2018 steg egenkapitalen i Vamdrup-virksomheden fra 207,8 millioner til 215,1 millioner kroner.

Brandhæmmende maling er et af de store fokusområder hos Teknos. Her nogle prøver af brændt træ fra laboratoriet. Foto: Carsten B. Grubach

Brandhæmmende maling

- Vi har kun fire forhandlere, hvor vi sælger maling direkte til forbrugerne, og vi har på det område kun en meget lille andel, men det vil vi se og gøre noget ved, pointerer Sten Søgaard og nikker ja til spørgsmålet, om det handler om nethandel.

- Til gengæld er vores markedsandel af vinduesmaling herhjemme meget stor, vel omkring 75-80 procent, tilføjer salgsdirektør Marlene Juul Andersen.

Både direktør og salgsdirektør ser et kommende kæmpestort marked inden for brandhæmmende maling, som laboranter og ingeniører flittigt tester.

- Blandt andet derfor satser vi på at øge omsætningen fra 400 millioner euro til en milliard euro i de kommende år, siger Sten Søgaard, der håber på, at den finske ejer vil give det danske selskab endnu mere frihed til at skabe resultater ud fra dets værdier - kreativitet, fleksibilitet og entreprenørskab.

- Vi skal holde fast i de værdier, vi har og sikre os synergi i gruppen, understreger Marlene Juul Andersen

Sten Søgaard ser også et stort vækstpotentiale inden for vindindustrien, især i Spanien, lige som Ikea vil være et af de kommende fokusområder. I udlandet vil Polen blive rigtig stor, og det er planen, at 25 procent af hele koncernens omsætning om otte-ti år skal komme fra USA og Kina.