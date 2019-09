Teknologivirksomhed udvider efter norsk opkøb

ESBJERG: - Når man bliver opkøbt, opstår der altid en tvivl: Hvad kommer det til at betyde for os? Bliver vi nu splittet op i atomer? Det blev vi heldigvis ikke.

- Det fortsatte som tidligere med de folk, vi har, og vi har kunnet give hinanden noget. Vores norske ejere er mere en salgsorganisation, og det er så os, der skal føde det, de skal sælge. Vi bidrager med udvikling af vores produkter.

Dorthe Lendal Kisum, administrerende direktør i GSGroups afdeling i Esbjerg, er glad for status et år efter, den norske koncern GSGroup AS, der er førende på det europæiske marked for sensor- og sporingsteknologi, købte alle aktier i Esbjerg-virksomheden Care4all ApS. Målet var at skabe vækst og nye arbejdspladser i Esbjerg ved at bygge videre på en succes.

Og det er sket. 20 procents vækst i 2017, hvor virksomheden omsatte for cirka 40 millioner danske kroner, blev fulgt op af samme vækstrate i 2018.

I år ligger væksten i omsætningen ifølge den administrerende direktør på samme niveau som i de foregående år.

- Vi har ansat seks flere, så vi nu er 29 her i Esbjerg, og så har vi tre ansatte i udviklingsafdelingen i Hedensted. Vi mangler plads og har derfor besluttet at bygge ud, så vi har dobbelt så meget plads. Vi har tegningerne klar og håber så, at byggeriet kan stå klart til foråret, siger Dorthe Lendal Kisum, som stadig sparrer med den tidligere ejer, Jan Nørskov.

Han bruges som innovationskonsulent, fordi han har en unik specialviden inden for elektronik.

Det tidligere Care4all, nu altså en del af GSGroup, udvikler og producerer avancerede tracking-løsninger til kunder i Danmark og udlandet. Care4all blev flere gange blevet kåret som gazellevirksomhed af Dagbladet Børsen og har blandt sin store hjemlige kunder transportvirksomhederne DSV og Frode Laursen.

Elektronikvirksomheden på Skagerrakvej, der i de alt for små lokaler rummer administration, salgsorganisation og produktion, er kendt for sine produkter i Flextrack, som også blev solgt til GSGroup, og det ord kan man da også læse på skiltet ved indkørslen til GSGroup i Esbjerg.