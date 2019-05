Tech-investoren Benny Madsen vil bygge bro hjem til Østjylland

- Det er en klar fordel for Østjylland, at selskaber som Google, Uber og Ebay allerede er i Aarhus - og at Apple engagerer sig i Viborg. Samtidig er for eksempel fødevarebranchen og cleantech-industrien med til at sætte Danmark stærkt på landkortet, siger Benny Madsen, der for nylig var i Østjylland i forbindelse med uddelingen af Iværksætterprisen 2019. Her overrakte han Tech-specialprisen til Eachthing fra Aarhus. Foto: Kasper Hornbæk

Benny Madsen solgte sin egen startup-virksomhed i Silicon Valley for otte år siden, og nu er han som bindeled og investor klar til at hjælpe flere østjyske iværksættere over Atlanten. Et nyt samarbejde med Business Region Aarhus skal lukke døre op i det forjættede tech-land.

ØSTJYLLAND: Afstanden mellem Aarhus og Silicon Valley skal være kortere. I mental og forretningsmæssig forstand forstås. De knap 9000 kilometer i fugleflugt lader sig næppe sådan lige rykke, men mindre kan også gøre det, vurderer den danske investor Benny Madsen, som Business Region Aarhus har allieret sig med som døråbner til startup-mekkaet i Californien. Den tættere forbindelse fra Østjylland til San Francisco er endnu kun på tegnebrættet, men i første omgang skal netværk og relationer ind i tech-miljøet gøre forarbejdet. De store visioner går mod et kontorfællesskab for danske startup-virksomheder i Silicon Valley og tilgængelige boliger for medrejsende familier i området, fordi kvadratmeter, der er til at betale både professionelt og privat, er en væsentlig udfordring for vækstrejsen. - Hvis du vil have succes i Silicon Valley, så skal du være dér, men det er de færreste startups, som har lyst til at binde sig til et lejemål i 10 år. Derfor vil det være attraktivt for danske startups, hvis de kan leje lokaler i første omgang i få måneder ad gangen, hvis vi skal tænke stort på iværksætteriets vegne, siger Benny Madsen.

Red på første mobilbølge Han er oprindeligt fra Viborg, uddannet civilingeniør på Aalborg Universitet og har de seneste 26 år boet i Californien. Her etablerede han i år 2000 Silicon Valley-selskabet Litepoint sammen Christian Ølgaard og Spiros Bouas. De red sammen på den første mobilbølge og solgte virksomheden med speciale i udstyr til test af signaler for cirka fire milliarder kroner til Teradyne 11 år senere. - Vi handlede med kunder i USA, Kina og Taiwan, og det er altså noget nemmere, når du ikke først skal forklare, hvorfor virksomheden ligger i Danmark, forklarer Benny Madsen. Han mener ikke, at Østjylland skal frygte at sende arbejdspladser over Atlanten. - Ligesom nogle taler om udkants-Danmark, kan der også blive tale om en udkants-verden for dem, der ikke deltager i den globale udvikling, og jeg tror tværtimod, at jobeksporten kommer til at gå den anden vej, fordi vi har et højt uddannelsesniveau i Danmark, og det bliver afgørende i fremtiden, siger Benny Madsen. Derfor er det heller ikke hele virksomheden, der skal lande i den verdensberømte valley. For eksempel er lønninger og leveomkostninger lavere her til lands.

Smutvej til Silicon Valley Første skridt mod startup-hovedstaden for østjyske iværksættere kan ifølge Benny Madsen gå gennem Udenrigsministeriets vækstprogram ScaleIt. - Det er en bro, der er dér allerede, og som jeg flere gange har benyttet mig af som investor til at finde interessante virksomheder. Det handler om at få fortalt hvilke muligheder, der er, og jeg stiller mig gerne til rådighed som bindeled, siger Benny Madsen. Formand for Business Region Aarhus og borgmester i Norddjurs Kommune, Jan Petersen, oplyser, at den østjyske smutvej til Silicon Valley blot er et telefonopkald væk. Business Region Aarhus-sekretariatet vil sørge for at formidle kontakterne videre. Benny Madsens interesse i samarbejdet handler om at få flere interessante investeringsmuligheder på hånden, selv om han har med egne ord begge hænder fulde. - I øjeblikket er jeg aktiv i 15 virksomheder - heraf er tre stiftet i Danmark og én af dem er rykket til USA. Derudover har jeg været involveret i tre andre danske virksomheder, som er solgt til blandt andet Facebook og Apple, fortæller Benny Madsen, som for seks år siden i et svagt øjeblik, som han selv udtrykker det, også købte en vingård i Californien - Byington - og dyrker vin på 42 tønder land: - Men én million dollars er altså hurtigere tjent i tech-industrien end på at producere vin, slutter han med et smil.