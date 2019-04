Swedbanks bestyrelsesformand går af efter hvidvasksag

Bestyrelsesformand i Swedbank Lars Idermark forlader banken i kølvandet af en sag om formodet hvidvask i Baltikum.

Det oplyser Swedbank i en meddelelse.

Stoppet kommer, få dage efter at han stod i spidsen for fyringen af bankens daværende administrerende direktør, danskeren Birgitte Bonnesen.

Lars Idermark har sideløbende med posten hos Swedbank været øverste direktør for koncernen Södra Skogsägarna. Den ejer blandt andet skove og savværker.

Grundet det massive fokus på Swedbank vurderer Lars Idermark, at han ikke kan fortsætte.

- I forlængelse af den heftige debat om Swedbank og spørgsmålene om bankens kontrol af mistænkelige overførsler i Baltikum har jeg konkluderet, at medieopmærksomheden ikke er forenelig med mit job som direktør for Södra, siger han i en meddelelse.

Den formodede hvidvasksag i Swedbank er de seneste uger løbende vokset sig større efter afsløringer i medierne.

I alt er der ifølge mediet SVT tale om mistænkelige overførsler for mere end 1400 milliarder svenske kroner i Baltikum.

Da de første afsløringer kom frem i februar, lød beløbet på omkring 40 milliarder svenske kroner.

Lars Idermark siger, at det har føjet rundt med udsagn, som banken har haft svært ved at dæmme op for.

- Det har på grund af den intense mediesituation været svært at komme frem med proportioner og fakta og rette deciderede fejl.

- Derudover skal vi altid respektere bankhemmeligheder samt gældende love og regler i de markeder, vi er i. Det har givet ekstra kompleksitet i forhold til aspektet omkring kommunikation, siger Lars Idermark.

Lars Idermark har ad to omgange været formand for bestyrelsen i Swedbank. Først fra 2010-2013 og i anden omgang fra 2016.

Næstformand Ulrike Francke bliver ny formand for Swedbanks bestyrelse.