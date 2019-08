Stress af på en naturlig måde

- Det er afslappende at bevæge sig ude i naturen. Det kan bruges som et åndehul i en hverdag, hvor effektivitetskravene er blevet større, og hvor man har store forventninger til sig selv. Ligesom en sæl, der lever under vand og skal op og have luft engang imellem. Vi skal trække vejret langt ned i maven, det skal vi bruge naturen og meditationen til. Og motion kan påvirke stress i en positiv retning.

Ledernes rolle og attitude har stor indflydelse på trivslen i en virksomhed. Derfor er der i kursusforløbet hos Sundhed & Trivsel indlagt coaching til at styrke ledernes kvalifikationer, så de kan gå i front med at sikre trivsel på arbejdspladsen. Lederne får mulighed for at deltage i en kursusdag og efterfølgende et ledelsesnetværk med andre ledere, der ser trivsel på arbejdspladsen som en vigtig opgave.

- Alle virksomheder er jo forskellige, så vi kigger også på, hvad der skaber mistrivsel, og om folk tager ansvar for at hjælpe hinanden. Og det bliver måske lidt lettere af, at man kan se, at andre har de samme problemer som en selv. Vi prøver at se på det hele menneske i grupper på op til 10 personer. Der skal hos den enkelte skabes balance i livet, både arbejds- og privatliv, så man finder ud af, hvordan livets mange udfordringer skal håndteres.

- Vi arbejder både individuelt via spørgeskemaer og i samtaler på gruppeplan med at blive klogere på, hvad der skaber trivsel, fortæller Marianne Søby, der med udgangspunkt i sit kontor på Engdraget i Varde får hjælp af to eksterne konsulenter.

Investering i trivsel

Marianne Søby oplyser, at et trivselsforløb med vandringer i naturen rundt regnet koster en halv arbejdsuge for hver medarbejder. Men det er som regel godt givet ud, tilføjer hun:

- I efteråret skal vi for eksempel til to virksomheder i Billund. Man skal regne med at bruge omkring 20 timer per medarbejder i et forløb på fire-fem måneder. Min erfaring er, at medarbejderne bagefter er blevet bedre til at tale sammen, at stemningen er blevet lettere af, at man kunnet sige, hvad der var vigtigt for mig. Ofte er det omgivelserne, der først opdager, at man er presset. Det kan man blandt andet se ved, at personen bliver kortluntet eller indadvendt.

- Men det er meget individuelt, hvordan man reagerer. Derfor kan det gøre en stor forskel, hvis man selv har en bevidsthed og en åbenhed med de nærmeste kolleger. Og samtidig en aftale, om hvordan man reagerer, hvis en kollega begynder at få stressymptomer, slutter Marianne Søby.