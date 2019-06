Moderniseringsstyrelsen lægger 200 millioner kroner over de næste to år, som Strandbygaard Grafisk får sin andel af sammen med to andre trykkerier. Aftalen åbner store døre for Skjern-virksomheden.

SKJERN: Maskinerne hos Strandbygaard Grafisk i Skjern kommer til at køre endnu hurtigere de næste par år, for den lokale trykkerivirksomhed har vundet et stort statsligt udbud. Det betyder travlhed for de 70 medarbejdere.

- Det er det største udbud, vi nogensinde har vundet, siger Ole Strandbygaard, direktør i og medejer af Strandbygaard Grafisk.

Årsagen er, at Moderniseringsstyrelsen har haft de statslige trykopgaver i udbud, og totalt set anslås opgaven at have en værdi på 200 millioner kroner over de næste to år.

Der er tre vindere, der skal deles om den opgave, og en af dem var Prinfo-konsortiet, som Strandbygaard sidste år valgte at gå med i. Konsortiet manglede en større spiller på markedet, og her passede Strandbygaard Grafisk ind som fod i hose. Tildelingskriteriet for opgaven var laveste pris.

Konkret betyder det, at hvis en statslig institution eksempelvis skal have trykt 5000 foldere, går man ind i aftalen og ser, hvor det er billigst at få opgaven løst. Viser det sig, at det er Strandbygaard Grafisk, der har den laveste pris på foldere, så går opgaven til Skjern.

Andre offentlige institutioner kan benytte sig af de favorable priser i indkøbsaftalen, og det kan give mange flere opgaver. Nu skal Strandbygaard Grafisk derfor ud og lave et benarbejde hos andre offentlige institutioner for at vise, hvad de kan få lavet i Skjern.

- Aftalen åbner en masse døre for os, konstaterer Ole Strandbygaard.