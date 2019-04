Store investeringer præger Jysk Fynske Mediers regnskab

Et lille overskud står tilbage, efter at nyhedskoncernen har brugt millioner på at udvikle kerneforretningen. Nye søndagsaviser er en succes

Et overskud på 10 millioner kroner før skat ud af en omsætning på 1,7 milliarder kroner lyder ikke af meget. Alligevel lever resultatet i Jysk Fynske Medier, der blandt meget andet udgiver denne avis, fint op til forventningerne. Det fremgår af virksomhedens årsrapport, der er offentliggjort fredag og omfatter hele koncernens 13 dagblade og 53 ugeaviser vest for Storebælt, nyhedssites, fire radiostationer og mange andre aktiviteter. - Det er tilfredsstillende, for vi havde budgetteret, at resultatet skulle være 10 millioner kroner, og vi når det resultat. Samtidig har vi iværksat flere udviklingstiltag end nogensinde før, siger Jesper Rosener, administrerende direktør i Jysk Fynske Medier. Omsætningen i hele koncernen faldt sidste år med seks procent, og det skyldes især et barskt annoncemarked - særligt for ugeaviserne. Dagblade og ugeaviser udgør 71 procent af hele omsætningen, og derfor er der stort fokus på at skabe nye indtægter til at opveje det tabte. Det er også en af grundene til, at Jysk Fynske Medier i september lancerede sit hidtil største publicistiske projekt, nemlig at levere søndagsaviser til abonnenterne på Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Dagbladet Holstebro-Struer, Viborg Stifts Folkeblad, Randers Amtsavis, Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad og Fredericia Dagblad, der ellers kun havde fået aviser seks dage om ugen.

Jysk Fynske Medier P/S Hjemsted: VejleDirektion: Jesper Rosener, Bjarne Munck, Jens Bundgaard Poulsen og Peter Orry Jensen.



Bestyrelse: Per Westergård (formand), Gert Eg (næstformand), Arne Paabøl Andersen (næstformand), Anton Yding, Jan Bøttiger, Hans Erik Brøste Nellegaard, Peter Erik Hansen, Sven Erik Grønborg, Clas Nylandsted Andersen, Poul Vig Nielsen, Anne Karlskov (medarbejderrepræsentant), Steffen Lilmoës (medarbejderrepræsentant), Per Schultz-Knudsen (medarbejderrepræsentant), Kaare Hanghøj Johansen (medarbejderrepræsentant) og Niels Wedege Petersen (medarbejderrepræsentant).



Ejere: Fynske Medier, Jyske Medier, Syddanske Medier og Den Sydvestjydske Venstrepresse



Regnskabstal 2018



Omsætning: 1.742 mio. kr. (2017: 1.860 mio. kr.)



Resultat før skat: 10 mio. kr. (2017: 20 mio. kr.)



Egenkapital: 247 mio. kr. (2017: 240 mio. kr.)



Antal ansatte: 1.769 (2017: 1.763)

Stor satsning - Det er vi temmelig stolte af. Det er den største satsning på journalistik på papir i den danske medieverden i årtier. Mange advarede os imod at gøre det, men både publicistisk og strategisk har det fra dannelsen af Jysk Fynske Medier for fire år siden været en drøm for os at ramme alle abonnenter på den vigtigste avisdag i ugen, siger Jesper Rosener. Omkring 80 procent af abonnenterne på disse aviser har taget imod tilbuddet om at få aviser hele ugen, og det overgår forventningerne. - Hvis 2019 fortsætter som nu, så hænger projektet sammen for os. Vi har ansat ret mange nye redaktionelle ressourcer og har brugt mange penge på papir, tryk og distribution, men fremadrettet kommer de nye søndagsaviser ikke til at belaste vores økonomi, siger Jesper Rosener. Sammen med årsrapporten udgiver Jysk Fynske Medier for første gang et såkaldt publicistisk regnskab. Regnskabet, som kan findes på alle dagbladenes netaviser, gør rede for nyhedskoncernens aftryk på samfundet, hvordan journalistikken udøves, og hvad der kunne have været gjort bedre. - Vores økonomiske overskud er forholdsvist lille i forhold til vores omsætning. Det skyldes, at vi har et andet formål, og vi har savnet en måde at rapportere, hvordan vi opfylder det formål. I min bog er det hovedregnskabet for os, for det er faktisk der, at vi investerer alle vores midler, siger Jesper Rosener.

Byder på radiolicens I 2019 forventer han at levere et overskud på samme niveau - 10 millioner kroner - som året før, selvom koncernen ville være i stand til at tjene flere penge. - Ejernes krav til overskud er mindre, end hvad vi i ledelsen havde lagt op til i budgettet. Dermed har ejerne endnu engang bevist, at man ønsker, at alle de midler, vi kan finde, bliver brugt til fremtidig udvikling, siger Jesper Rosener. Et af de seneste projekter blev offentliggjort for nylig, da Jysk Fynske Medier gik sammen med en række andre mediehuse for at byde på FM4-licensen, som Radio24syv sender på i dag. Jysk Fynske Medier blev stiftet i 2015 som en fusion mellem Jyske Medier, Fynske Medier og Syddanske Medier, og i 2016 blev Midtjyske Medier føjet til. I dag når det publicistiske indhold hver måned ud til 1,8 millioner personer i dækningsområdet, der rækker fra Langeland til Limfjorden.