Fire tidligere medlemmer af ledelsen i den krakkede bank Capinordic vil blive mødt af et erstatningskrav fra Finansiel Stabilitet.

I januar blev tre andre topfolk banken dømt til at betale 89 millioner kroner plus renter i erstatning for at have bevilget ni alt for risikable lån. Det afgjorde Højesteret.

Finansiel Stabilitet vil nu rejse krav om erstatning for de fire medlemmer, i det omfang de har været med til at godkende de pågældende lån.

Det oplyser Finansiel Stabilitet i en pressemeddelelse.

I Højesteret blev Capinordics tidligere bestyrelsesformand, direktør og bestyrelsesmedlem dømt til at betale erstatning.

Capinordic blev kendt som en bank med meget velhavende kunder, men havde kun omkring 40 kunder.

Banken gik konkurs 11. februar 2010. Derefter overtog Finansiel Stabilitet gæld og tilgodehavender i banken.

Der er derfor Finansiel Stabilitet, som rejser kravene mod bankens tidligere ledelse og bestyrelse.