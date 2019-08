Efter en sløj start på 2019 har dansk økonomi i andet kvartal - april, maj og juni - sat alle bekymringer til vægs.

Fredag har Danmarks Statistik fremlagt tal for bruttonationalproduktet (bnp), der bruges som opgørelse over størrelsen og aktiviteten i dansk økonomi.

Rent teknisk opgøres bnp typisk som værdien af alle de varer og serviceydelser, der bliver produceret, fratrukket værdien af de råvarer, der er blevet brugt til at producere dem.

Stigninger eller fald i bnp viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Og i andet kvartal voksede den danske økonomi med 0,8 procent, viser Danmark Statistiks tal. Det er særligt en stærk eksport og et højt privatforbrug, der har skabt gang i hjulene.

- Sammenligner vi den danske vækst med udviklingen i EU og USA, så skiller Danmark sig ganske positivt ud, skriver cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre i sin analyse af tallene.

- Kvartalsvæksten i EU og USA lød på henholdsvis 0,2 procent og 0,5 procent i 2. kvartal. Herunder oplevede Tyskland, som den største økonomi i Europa, tilmed negativ bnp-vækst. Det giver stof til eftertanke.

Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen kalder dansk økonomi "superstærk".

- Det er mildt sagt imponerende, at eksporten af både varer og tjenester formår at vokse markant i en tid præget af handelskrig, brexit usikkerhed og afmatning på vores vigtigste markeder i Tyskland og Sverige, skriver han.

De flotte tal får cheføkonom Bo Sandberg fra Dansk Byggeri til at udskyde effekten af omverdenens kvaler.

- Til og med andet kvartal 2019 har dansk økonomi været teflonbelagt - og risikoen for diverse importerede dårligdomme fra udlandet er prellet af på os.

- Danmark er ikke en økonomisk øde ø, og som lille åben økonomi vil vi uundgåeligt før eller siden blive ramt af den lavere vækst i verdensøkonomien. Men det bliver nok først for alvor i 2020.

Men selv om væksten i andet kvartal er flot, kan Danmark næppe undgå at opleve konsekvenser af udlandets usikkerheder, vurderer cheføkonom Tore Stramer fra Nykredit.

- Det er en vækst, der ligger i den absolutte elite internationalt, siger han.

- Men vi må nok berede os på, at opsvinget er ved at have toppet. Handelskrigen mellem USA og Kina er eskaleret. Risikoen for et hårdt brexit er til stede.

- Og så er væksten på vores største eksportmarkeder gået ned i kadence - særligt i Tyskland, Sverige og Storbritannien.