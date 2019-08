Speedwaycenter skal være nyt sønderjysk samlingssted

VOJENS: Han kan ikke løbe fra det, eller i den sammenhæng måske rettere køre fra det.

Men det gør Jacob Olsen da heller ikke, for vi mødes med ham i intet ringere end Ole Olsen Loungen på Vojens Speedway Center.

Sønnen af alletiders dansk speedwaylegende Ole Olsen indrømmer blankt, at speedway er en del af familiens dna. Selv stoppede han allerede som 23-årig som aktiv efter en professionel karriere, men han har blandt andet som dansk landstræner og tv-kommentator haft stor føling med den sport, han nu går all in for at leve af.

Jacob Olsen har via sit firma Speed 1 Way lejet Vojens Speedway Center af Haderslev Kommune. Nu skal der ske noget med og på den ikoniske bane, som har ligget brak i fire år, og som Ole Olsen helt tilbage i 1976 solgte til kommunen for en krone.

- Jeg var medejer af fire af Design Cyklers otte butikker og solgte min andel i november sidste år. Jeg snakkede lidt med min mor og far, hvad der så skulle ske, og så kom vi på det her. Den bane betyder bare meget for os, og jeg er godt klar over, at det bliver et langt sejt træk for at få det op at stå igen. Der skal igen køres en masse speedway, i 2020 er Vojens Speedway Klub med i Superligaen igen, generalprøven var med EM i begyndelsen af august, og så har vi grand prix 7. september, som bliver den store eksamen, siger Jacob Olsen.