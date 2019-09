Soulaima Gourani bor i Silicon Valley og ejer fire start-ups: Fremtiden? Den kan bare komme an

Der er den Soulaima, der er opkaldt efter en robåd i Kerteminde og er datter af en ufaglært dansk kvinde og en sømand fra Marokko. Den Soulaima, der voksede op i både Munkebo og Vollsmose, gik på teknisk skole og som, da hun arbejdsløs efter endt videregående uddannelse og stod på bistandskontoret i Odense, fik at vide, at "man kunne da bruge hende til at male stakit".

Drop videregående uddannelser

- Jeg har ikke noget traditionelt talent. I Danmark kunne man ikke se, at jeg havde et talent, og derfor rejste jeg til udlandet. Her fik jeg lov til at flyve lidt hurtigere og lidt mere frit, fordi jeg fik muligheden for at bevise, at det, jeg kan komme langt på, det er hårdt arbejde, flid og fokus - og ikke så meget på mine karakterer fra folkeskolen eller teknisk skole, fortæller Soulaima Gourani, der for nylig var i Danmark for at promovere sin nye bog "Design din fremtid".

En af hendes hovedpointer med bogen er, at vi, ligesom hende, kan designe vores egen fremtid. Især hvis vi ikke passer ind i de traditionelle rammer for et arbejdsliv.

- Lige nu har vi historisk mange uden for arbejdsmarkedet. Det er en vigtig pointe, fordi noget tyder på, at dem, der bliver sat bagud, er dem, der har længere videregående uddannelser. Dem, der har læst sig til en position i samfundet og mener, at de er berettigede i at have succes. Halvdelen af Apples medarbejdere har ikke engang en gymnasial uddannelse, fordi direktøren Tim Cook mener, at gymnasier og videregående uddannelser er håbløse, for det, vi uddanner folk til, er ikke de kvalifikationer, han skal bruge. Han skal bruge computervidenskab, robotics, AI og kodning, siger hun.