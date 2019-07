Sortlistet af USA: Alligevel præsenterer Huawei vild vækst

Den kinesiske telegigant Huawei har i første halvår tilsyneladende haft fuld kraft på væksten, til trods for at selskabet i midten af maj blev sortlistet af USA.

Huawei er ikke børsnoteret og er derfor ikke forpligtet til at komme med kvartals- eller halvårsregnskaber. Fra i år er selskabet alligevel begyndt at fremlægge kvartalsregnskaber.

Tirsdag kom årets halvårsregnskab. Her beretter Huawei, at omsætningen er vokset med 23 procent. Dermed vokser Huawei hurtigere end for et år siden.

I første halvdel af året har Huawei omsat for 390 milliarder kroner - hvilket er omkring 73 milliarder kroner mere end første halvår i 2018.

I regnskabet kan man se, at en stor del af væksten er båret af salg af mobiltelefoner. Tal fra analyseinstituttet Canalys viser, at Huawei i voksende grad dominerer det hjemlige marked i Kina.

I alt er salget af mobiltelefoner vokset med 24 procent.

Uden for Kina er Huawei måske bedst kendt for sine mobiltelefoner og sin rolle på markedet for 5G-netværk.

I maj blev Huawei stemplet som et sikkerhedsproblem af USA. Selskabets telefoner og andre produkter blev sortlistet, og det har stort set hindret Huawei i salg på det amerikanske marked.

Samtidig har det også mistet adgang til amerikanske dele til sine produkter.

Ifølge nyhedsbureauet AFP siger formand i Huawei Liang Hua, at USA's sortlistning af Huawei har skabt "forstyrrelser", men at de alt i alt var "kontrollerbare."

- Vores udvikling gik meget hurtig, før vi blev sat på sortlisten i USA, siger Liang ifølge AFP.

Efter USA's beslutning har Huawei "objektivt set mange udfordringer", siger han ifølge AFP.