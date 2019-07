Sommerhussalg nærmer sig før-krise-niveau

Lalandia solgte over 400 feriehuse på rekordtid. Generelt er markedet for sommerhuse ved at nå niveauet fra tiden lige før finanskrisen.

Det mærker man også hos Lalandia, som er på vej til at opføre et stort feriecenter i Søndervig - lidt længere sydpå, men stadig kun et ejendomsmægler-stenkast fra Vesterhavet. Her blev 440 feriehuse udbudt til salg, og de gik som varmt brød, fortæller adm. direktør Jan Harrit:

Og det skulle ikke undre, hvis ejendommen allerede er solgt, når denne avis kommer på gaden, for de har travlt med at sælge feriehuse hos mæglerne. Faktisk så travlt, så vi ikke nåede at få et interview med Lemvig-mægleren inden deadline. Men til TV/Midt-Vest sagde EDC-mægler Lars Kynde Lyng for nylig:

Alt sammen for under en million kroner. Sådan lyder et af de nyeste tilbud fra EDC Lemvig.

Mere end bare feriehus

- Vi har drevet Lalandia gennem mere end 30 år, hvor vi på tværs af konjunkturer har leveret høje lejeindtægter. Vi sørger også for at gøre det let at have et feriehus: Vi sørger altid for slutrengøring, og via et medlemskab af grundejerforeningen sørger vi for pleje af udenomsarealerne, så man skal ikke bekymre sig om, at man skal køre ud for at slå græs, siger Jan Harrit og tilføjer:

- Det har også stor betydning, at vi opfører oplevelsecentre i tilknytning til Lalandia-feriehuse. Her er der Aquadome, café, restaurant, butikker og indendørs aktiviteter, som også er med til at forlænge sæsonen. Og det er populært hos børnefamilierne. Dem har de traditionelle sommerhusudlejere ellers sværere og sværere ved at få fat i, så jeg håber, at hele Søndervig-området vil få glæde af, at Lalandia er med til at tiltrække flere børnefamilier, siger han.

Men der er også nogle samfundsmæssige faktorer, som har sat ekstra skub i interessen for at købe et sommerhus, vurderer Lalandia-direktøren.

- Beslutningen om, at realkreditinstitutterne må finansiere op til 75 procent af et feriehus - mod tidligere kun 60 procent - har været en klar forbedring, især sammen med de lave rentesatser, siger Jan Harrit.