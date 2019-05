Solgt til Airbnb: - Vi vil altid være en del af fødekæden, når giganterne åbner pungen

Airbnb købte sig ind i det århusianske tech-miljø, da Silicon Valley-selskabet i januar overtog Gaest.com. Udvikling og internationaliseringen af den digitale platform for booking af mødelokaler kommer dog fortsat til at foregå med udgangspunkt i Aarhus.

AARHUS: Mindre end tre år skulle der gå, før fire århusianske iværksættere havde bygget platformen Gaest.com op, og til amerikanske Airbnb lagde et uimodståeligt bud på bordet for online-markedspladsen for mødelokaler og unikke eventsteder.

Gaest.com blev i første omgang lanceret som et slags Airbnb for mødelokaler, og efter et halvt års due diligence blev købet effektureret i slutningen af januar 2019. Dermed blev Gaest.com, som Anders Boelskifte Mogensen, Christian Schwarz Lausten, Jonas Grau og Chris Kjær Sørensen grundlagde i oktober 2015, et af de seneste eksempler på en dansk tech-startup, der ejermæssigt flyver ud af landet - nærmere bestemt Silicon Valley i San Francisco - for at tage næste skridt op ad skaleringsstigen.

Den økonomiske del af aftalen er ikke offentlig, men salget bunder ifølge medstifter Christian Schwarz Lausten ikke alene i ønsket om finansiel rygdækning i den helt store skala:

- Kapital bliver ofte nævnt som et generel dansk udfordring og som afgørende årsag til, at selskaber bliver skudt af til udlandet på et tidspunkt, og jeg har da også fået spørgsmålet om, hvorfor vi ikke bare fortsatte selv og gjorde Gaest.com endnu større. Selvfølgelig er kapital en væsentlig faktor, men det handler også om adgangen til talent og kompetence inden for skalering. Teknisk set mangler vi ikke evnerne i hverken Aarhus eller Danmark, men når det kommer til erfaring med at skalere på globale markeder, så har vi bare ikke det samme udgangspunkt som de store Silicon Valley-selskaber.

- Herhjemme er vi vant til at gå fra hundreder til tusinder, mens de folk, som vi nu sidder og arbejder sammen med i Airbnb om den videre udvikling og strategi for vores mødeplatform kommer med tre-seks års erfaring fra selskaber som Salesforce, Nexflix, Apple og Facebook, og de er vant til at skalere fra hundredetusinder til millioner, fortæller Christian Schwarz Lausten og fortsætter:

- Derfor er vi nødt til at acceptere, at vi altid vil være en del af fødekæden, når giganterne åbner punden. Det er den rolle, vi spiller, og det har været det samme med unicorns som Zendesk, Tradeshift og Unity Technologies, som godt nok stadig er i Danmark, men hovedkvarteret ligger i dag i San Francisco.