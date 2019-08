Slut med Best Burgers i Købmagergade: Udlejer har modtaget opsigelsen

I maj så en burgerbar dagens lys i midtbyen, da Best Burgers slog dørene op. Få måneder senere blev nøglen drejet igen, og nu bekræfter ejendommens ejer, at han har fået en opsigelse.

Fredericia: - Det var en testbutik, og det bliver det ved med at være. Det har været et showroom.

Stort burger-udbud

På døren til Købmagergade 56C stod med kursive bogstaver: Best Burgers. Det gør der sådan set stadigvæk.

Forskellen på dengang og nu er bare, at der ikke længere dufter af stegte bøffer, og der langes ikke flere burgere over disken. Sultne fredericianere skal nu have stillet sulten et andet sted - Best Burgers er som restaurant fortid i fæstningsbyen.

Mogens Ussing, der ejer ejendommen, bekræfter over for Fredericia Dagblad, at han har modtaget en opsigelse.

- Det blev opsagt i juli. De havde ellers virkelig gjort det fint i stand med møbler og alverdens, men der er ingen tvivl om, at der er flere om buddet i byen om at sælge burgere, siger Mogens Ussing.

Ifølge Jesper Zebis Andersen har det altid været planen, at restauranten skulle være en testbutik. Et sted, hvor konceptet kunne prøves af på både personale og de sultne munde. I starten af juli lukkede - ifølge dagbladets oplysninger - Best Burgers i Købmagergade.