Sagen om filippinske chauffører, der boede under kummerlige forhold i en slumlejr i Padborg, har sat blodrøde spor i 2018-regnskabet fra Kurt Beier Transport A/S.

Det har haft store økonomiske konsekvenser for den store vognmandsvirksomhed Kurt Beier Transport A/S, at Fagbladet 3F i oktober 2018 kunne afsløre, hvordan virksomheden brugte op mod 200 filippinske lastbilchauffører, der fik ned til 15 kroner i timeløn for lange arbejdsdage i lastbilerne. Ekspert vurderer, at firmaet befinder sig i en livstruende krise.

Virksomheden har haft et underskud på godt 25 millioner kroner før skat i 2018 mod godt 11 millioner kroner før skat i 2017. Samtidig er egenkapitalen styrtdykket til 4,3 millioner kroner fra 26,5 millioner kroner i 2017. Det viser Kurt Beier Transport A/S nyeste regnskab, som blev offentliggjort 3. juni 2019.

Erhvervskommentator på Politiken Leif Beck Fallesen har kigget på regnskabet, og han vurderer, at Kurt Beier Transport befinder sig i en livstruende krise. - De har et voldsomt stort underskud og en lille egenkapital. 2019 bliver afgørende for, om firmaet overlever. Det afhænger af, om firmaet har skaffet sig andre kunder, siger han.

Om forklaringen på underskuddet i regnskabet for 2018 skriver ledelsen for Kurt Beier Transport A/S blot: Resultatet er i væsentlig grad påvirket af den ultimo 2018 opståede sag omkring løn- og arbejdsvilkår i et af koncernen ejet datterselskab.

Fagbladet 3F har forsøgt at få en kommentar til regnskabet fra Kurt Beier Transport A/S direktør, Karsten Beier, men han er ikke vendt tilbage på fagbladets henvendelse.

Kurt Beier Transport A/S er en del af Beier-koncernen, der i 2018 fik et underskud på 20,3 millioner kroner før skat. Selskabets egenkapital faldt dermed fra godt 111 millioner kroner til 91,3 millioner. Filippinske og srilankanske chauffører boede i 2018 bag pigtråd i containere under kummerlige forhold i en slumlejr i Kurt Beier Transport A/S afdeling i Padborg.

Nogle sov på skummadrasser i kolde lastbilanhængere, andre boede i lastbilførerhuse i månedsvis.

Det gik hurtigt ned ad bakke for Kurt Beier Transport efter afsløringerne, der i begyndelsen af november 2018 fik store virksomheder til at vende den udskældte vognmand ryggen og opsige samarbejdet. Arla, Jysk og transportgiganten DSV var blandt de firmaer, der meddelte, at de ikke længere kunne stå inde for at bruge Kurt Beier Transport A/S som leverandør.

Chaufførernes mareridt sluttede, da lejren kort efter afsløringerne blev lukket og revet ned, og en del af chaufførerne kom under beskyttelse af Center Mod Menneskehandel. Leif Beck Fallesen pointerer, at Padborg-sagen er det mest markante og klare eksempel på, at et firma betaler en høj pris for manglende etik.

- Læren er, at det er livstruende for et firma at opføre sig, som Kurt Beier Transport har gjort med dets dårlige behandling af filippinske chauffører. Kundereaktionerne viser, at det rækker dybt ned i erhvervslivet, at den slags ikke længere accepteres i Danmark, siger han.

Det fremgår af årsrapporten, at Kurt Beier Transports ledelse forventer, at selskabets aktiviteter og indtjening vil forbedres væsentligt i 2019.