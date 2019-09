Sløjdlærerens fodgynge skal ud til hele verden

- Den blev oprindelig lavet for at kunne virke beroligende på en enkelt urolig elev i klassen, men vi fandt hurtigt ud af, at den også virker beroligende på andre, fordi man mærker sin krop, når man sidder ned og bruger fodgyngen. Så jeg har siden også fået lavet fodgynger til folk på kontor, til demente og til børnehavebørn, så der er i alt fire typer, siger Peter Dubgaard, der søgte orlov fra sit lærerjob for at satse på salget af fodgyngen.

Lærer på deltid

Peter Dubgaard er nu på lærer på deltid, for han har endnu ikke haft en omsætning, der kan give ham en løn at leve af.

- Det begyndte rigtig godt med salg til mange skoler, og så fik ergoterapeuter og fysioterapeuter også øjnene op for fodgyngen, for bruger man den, styrker man også mavemusklerne, og den er god, hvis man har hævede fødder, fordi den øger blodcirkulationen, så jeg kunne også sælge den til institutioner, forklarer Peter Dubgaard.

- Men man skal jo finde ud af, hvad man er bedst til, og jeg er god til at få ideer og producere, men ikke så god til at sælge, så jeg har aftalt et samarbejde med et førende dansk firma inden for sansestimulerende redskaber. Jeg må endnu ikke sige hvilket, men det betyder, at jeg også kan begynde at sælge i udlandet, siger Peter Dubgaard, der trods sin selverklærede svaghed dog har tænkt sig at tage til fire-fem messer her i efteråret for at præsentere sin fodgynge.

Den blev oprindeligt produceret i Polen og samlet i sløjdlærerens hjem i Høruphav. Siden foregik produktionen i Sønderborg-virksomheden Bi-Tech, og nu er det Bosager, et værested for sindslidende, der står for træproduktionen.