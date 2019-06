BILLUND: Billund Kommune og it-specialisten JDM fra Odense har indgået en samarbejdsaftale om it-infrastrukturen på kommunens folkeskoler.

Kommunen var på udkig efter at optimere den Office 365-løsning, som var taget i brug i 2017. Interaktion mellem elever og lærere på skolerne og en dedikeret support til hele processen var højt på ønskesedlen hos Billund Kommune.

Derfor var JDM's Modern Workplace for Education det oplagte valg til at videreføre skolernes vej ind i fremtidens cloud-baserede løsninger.

- Da vi besluttede os for Modern Workplace for Education, var det ikke på grund af selve programmerne. Vi valgte løsningen på grund af alt, der ligger udenom. Vi ville være sikre på, at vi fik en leverandør, der stod for hele den tekniske drift og samtidig var nemme at kontakte, så snart vi havde brug for det. Her var det en vigtig faktor, at supporterne fra JDM var 100 procent ærlige om, hvad der kunne lade sig gøre, og hvad der var urealistisk, siger Mette Autzen, skolekonsulent i Billund kommune.

Modern Workplace for Education er blevet taget godt imod på kommunens syv folkeskoler og bruges af over 5000 brugere dagligt. JDM står nu for driften på alle skolerne og sørger for, at alle får mest muligt ud af løsningen.

En solid IT-løsning gør, at en masse tid bliver frigivet til undervisning for kommunens lærere. Modern Workplace for Education er baseret på cloud-teknologi og sørger for, at al kommunikation og undervisningsmateriale bliver lagret på samme system - både for elever og lærere.