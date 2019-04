Skjern får igen tøjbutik til 'plussize-girls'

Skjern: Der gik et sug gennem de handlende i "plus-size-girl"-segmentet, da nyheden om konkursen af tøjbutikken Solo blev meldt ud i slutningen af marts.

På Facebook gav flere udtryk for ærgrelse over, at butikken lukker og opfordrede ved samme postgang butikschef i Solo, Linda Bjerg, til at starte sin egen butik op i stedet for.

- Det var vildt. Når man læser sådan noget, så bliver man både rørt og glad. Så er man slet ikke i tvivl om, at det er det rigtige, vi gør. Det har der ellers været meget af før, for der er meget arbejde i at starte op, siger Linda Bjerg og forklarer, at hun var blevet spurgt for tre år siden, da Solo kom til Skjern, om hun kunne tænke sig at starte en butik op selv.

- Men det var jeg ikke klar til dengang. Da Solo så gik konkurs i marts, kunne vi se, at der blev en mangel på tøj til store piger. Vi er jo mange herude, der har lidt ekstra på sidebenene, og det er ikke alle steder, man kan få noget tøj, hvis man er lidt rund i det. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at der er basis for det her, siger hun.

Derfor kan hun og kompagnonen Marianne Koed Enemark indenfor nær fremtid lade dørene slå op til tøjbutikken Roseann på Østergade 13 i Skjern, som vil sælge kvindetøj i størrelse 42-56.

Butikken har en aftale med en tidligere butikschef i Solo i Grindsted, som også starter en tøjbutik op ved navn Roseann i Grindsted.

- Det skal gøre os stærkere i forhold til indkøb, siger Linda Bjerg.

- Men det bliver mig, der skal være der i dagligdagen. Marianne har egentlig bare skudt penge i butikken, siger Linda Bjerg.

Dermed kommer hun til at stå for tøjindkøbet til butikken, og det er noget, hun glæder sig til.

- Jeg kender mine kunder og elsker at betjene dem, og det med at kunne købe ind efter, hvad man ved, kunderne vil have, det kan jeg nu. Så kunderne kan godt glæde sig til, at vi får nogle fede mærker, siger hun.

Selve åbningsdatoen for Roseann er endnu uvis. I første omgang skal man have solgt ud af varelageret fra Solo-butikken.

- Så på mandag starter vi med ophørsudsalg i Solo med 70 procent på hele butikken, siger Linda Bjerg.