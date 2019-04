Siden brexit har briterne vendt ferien i Danmark ryggen

Mens den danske turistbranche sælger overnatninger som varmt brød, har de britiske gæster vendt ferien i Danmark ryggen. Efter flere år med et voksende salg af overnatninger til britiske turister, vendte udviklingen i 2016.

2016 var året, hvor briterne stemte for at forlade EU, og siden da har en bragende vækst ifølge Danmarks Statistiks tal været forvandlet til en lille tilbagegang i salget af overnatninger i Danmark til briterne.

De færre britiske turister står i kontrast til den ellers voksende mængde besøgende i Danmark.

Fra 2016 til 2018 har danske hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem solgt ni procent flere overnatninger til turister fra alle lande.

I Dansk Industri kæder man folkeafstemningen om briternes medlemskab i EU sammen med faldet.

- Den store usikkerhed omkring brexit betyder desværre, at de britiske turister ikke i samme omfang rejser ud, som de har gjort tidligere, siger sekretariatsleder for turisme i Dansk Industri Sune K. Jensen.

- Fortsætter udviklingen, som vi har set de seneste to år med et afvigende britisk marked, kan det betyde, at Storbritannien inden årets udgang ikke længere er Danmarks femte største turismemarked.

Udviklingen ser ikke ud til at vende foreløbig. I de første to måneder af året er der solgt syv procent færre overnatninger til britiske kunder.

De værelser, briterne efterlader, står dog ikke tomme. Ifølge Dansk Industri bliver faldet i antallet af besøgende briter stort set opvejet af antallet af amerikanere, der kommer i stedet for.