Samarbejde er altafgørende for integrationen

Virksomhedspartnerskabet, der er et samarbejde mellem virksomheder og kommuner, om at få flere flygtninge i job er en stor succes, mener integrationsminister Inger Støjberg (V). Også virksomhederne er glade for at være en del af løsningen både på beskæftigelse og på integration.

- Men der er særlig lang vej for Goitum, der er flygtet fra Eritrea. Hans eneste erhvervserfaring er fra en tomatfabrik i hjemlandet, og som nu skal til at lære et nyt sprog og tilpasse sig. Det kommer til at tage tid. Men jeg tror på, det kan lade sig gøre, siger Uffe Høeg Johansen.

- Vi har en flygtning fra Eritrea hos os på Hindsgavl Slot nu, og det går rigtig fint. Vi bruger sidemandsoplæring, fordi det er vigtigt at gøre oplæringsprocessen personlig. Vi vil møde folk dér, hvor de er både fagligt og sprogligt, og det er vores tilgang over for alle vores medarbejdere.

Sammen om integration er et partnerskab, hvor virksomheder, Jobservice Danmark og jobcentrene samarbejder for at få flere flygtninge i arbejde. Målet er at synliggøre virksomhedernes vigtige indsats med at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet. Partnerskabet blev etableret ved regeringens topmøde om integration på Marienborg i september 2015.Med partnerskabet har virksomhederne stillet pladser til rådighed til kommunernes virksomhedsrettede indsats, og virksomheder har indgået integrationsaftaler med Jobservice Danmark. Partnerskabet har været understøttet af kampagnen Sammen om integration, og i Jobservice Danmark har der været gennemført en virksomhedskampagne. Som en del af virksomhedspartnerskabet er der ansat tre integrationskoordinatorer for at styrke den virksomhedsrettede integrationsindsats. Koordinatorernes rolle og opgaver er både målrettet virksomheder og kommuner.

En del af samarbejdet er, at flygtningene sideløbende med praktik i virksomhederne deltager i danskundervisning, der tager udgangspunkt i den branche, som den enkelte er kommet i praktik i. For Goitum fra Eritrea betyder det, at det første han lærte som tjenerpraktikant på Hindsgavl Slot var at sige "Lige et øjeblik".

Populært tiltag

Det er samtidig en udvikling, der vækker glæde hos udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V):

- Jeg er meget tilfreds med, at så mange flygtninge har fået en fod inden for på det danske arbejdsmarked via virksomhederne i partnerskabet. Det er helt afgørende, at flygtninge kommer ud i samfundet og bliver en del af en dansk arbejdsplads, så de kan lære dansk, og så de kan lære danske normer og værdier at kende. Og så har det jo en kæmpe værdi både for samfundet og for den enkelte flygtning at kunne forsørge sig selv, siger hun i en pressemeddelelse.

Også virksomhederne er glade for at bidrage positivt. I evalueringen af indsatsen har 69 procent af virksomhederne i samarbejdet svaret, at de er motiveret for at bidrage positivt til integrationen af flygtninge.

Og som Uffe Høeg Johansen siger, er nøglen til vellykket integration samarbejde mellem både flygtninge, virksomheder, jobcenter og samfundet som helhed:

- Hvis vi sammen kan løfte opgaven og på lang sigt tage endnu flere flygtninge ind i vores branche, så er det en succes. Jeg synes, det er sjovt at arbejde med noget, hvor tingene passer sammen. Her hjælper vi med at integrere flygtninge. De lærer dansk og arbejder, og i branchen får vi den arbejdskraft, vi mangler, siger Uffe Høeg Johansen.