Sæt god tid af til forandring

Heidi Svane fra Lifestyle & Design Cluster i Herning har haft flere hundreder virksomheder gennem forløb, der drejer sig om at give virksomheder de kompetencer, som skal til for at digitalisere. Hendes erfaring er, at der skal tålmodighed til at forandre. - Sæt gerne 10 til 12 måneder af, siger hun.

- Når vi går ind i et projekt, ser vi altid på, om der er afsat ressourcer, bliver medarbejderne prioriteret til det, ved medarbejderne, hvad det er for nogle mål, de skal indfri, og hvad er det for en kultur, vi skal arbejde med, fortæller Heidi Svane.

Men det er ikke nok at plotte en ledning i stikkontakten. Der skal omtanke og tålmodighed til, hvis det skal give en succesfuld forandring i alle lag af virksomheden, siger Heidi Svane, der holdt oplæg til Sprint:Digital 2019 i Odense i april. Et oplæg med titlen "Digitalisering via ledelsen", der tog udgangspunkt i forandringsledelse.

Sådan svarer Heidi Svane, når hun bliver bedt om at give sin definition på digitalisering, og hun ved, hvad hun taler om. For Heidi Svane har gennem Lifestyle & Design Cluster i Herning haft hundredevis af virksomheder fra hele Danmark gennem forløb, der handler om at geare virksomheder til en digital transformation.

- Efter et år kunne ejeren igen stille sig op og tale til medarbejderne. Han kunne fortælle, at nu havde de været på en opdagelsesrejse sammen, og at nu var det tid til at bevæge sig ud på den næste rejse. Han kunne beskrive, hvordan digitalisering skulle se ud for lige denne her virksomhed, så alle vidste, hvad vej de skulle gå, fortæller Heidi Svane.

Så brugte virksomheden et halvt års tid på kurser og gå hjem-møder for at få inspiration.

- Ejeren stillede sig op i kantinen og sagde: Vi er gode til det, vi laver, men jeg ved, at i fremtiden vil IOT, big data og kunstig intelligens have kæmpe indflydelse på vores forretning. Jeg aner ikke, hvad det er, men det har jeg tænkt, at I skal finde ud af sammen med mig.

- Mange medarbejdere siger, at vores ejer er bare vildt engageret, og der er frit spillerum. Vi må gøre lige, hvad vi vil. Men når man så spørger ind til, om der er tid til det, og om det, de gør, virker eller ej, så ved de det ikke rigtig, fordi de ikke kan få strategisk sparring fra ledelsen, forklarer Heidi Svane og kommer med et eksempel på, hvordan en virksomhed har løst den knude.

Få et fælles sprog

Når en virksomhed skal gennem en digital transformation, vil de fleste medarbejdere sige, at mod er én af de vigtigste kompetencer hos ledelsen. Det kan også være andre kompetencer som åbenhed og nysgerrighed, men det er et vidt begreb for de fleste mennesker.

- Derfor arbejder vi med at få virksomhederne til at løfte de værdier. Man skal starte med at få kortlagt, hvem kunden er, og hvilken værdi virksomheden skaber for dem. Og så handler det om at få skabt et fælles sprog i virksomheden, forklarer Heidi Svane.

- Der opstår et fælles sprog, når ledelsen, bestyrelsen, medarbejderne tager på kurser sammen, og det betyder, at man begynder at kunne kommunikere fra strategi til handling. Det tager 10 til 12 måneder, for der skal være tid til forandring, og man skal udvikle sig over tid. Så kom ud og få noget inspiration, kom hjem og afprøv det i praksis, tag ud og mød flere eksperter og kom hjem igen.