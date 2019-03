Sådan sikrer du dig overskydende skat - hvert år

En del danskere betaler løbende for meget i skat. Helt frivilligt. Det gør de for at være sikre på, at de får overskydende skat. Der findes flere metoder til at nå dette resultat.

For ganske mange er den slags ikke en tilfældighed. Ikke så få betaler nemlig helt frivilligt for meget i skat i løbet af året for netop at være sikre på, at de får penge tilbage.

SKAT: Skatteforvaltningen har åbnet op for adgangen til årsopgørelsen for 2018 for mere end 4,5 mio. danskere.

Undgå smæk på tre måder

Der findes tre metoder til at betale ekstra skat på:



Forhøjelse af trækprocenten Ændring af forskudsopgørelsen Kontant indbetaling af yderligere skat

Skattereglerne giver mulighed for, at en lønmodtager én gang årligt kan bede sin arbejdsgiver om at indeholde A-skat med en højere trækprocent end den, som fremgår af den ansattes skattekort.

Har du en månedsløn før AM-bidrag på 33.000 kroner, et månedsfradrag på 6000 kroner og en trækprocent på 36, vil du ved en frivillig forhøjelse på to procentpoint med lidt held kunne se frem til en overskydende skat på små 6000 kroner. Det er vigtigt at bemærke, at arbejdsgiveren ikke er forpligtet til at opfylde medarbejderens ønske om en forhøjelse af trækprocenten, og ikke alle yder denne service. Er forhøjelse af trækprocenten ikke en mulighed, kan overskydende skat sikres ved helt bevidst at gøre forskudsopgørelsen ukorrekt. Hvis du er berettiget til et befordringsfradrag på for eksempel 15.000 kroner, vil du - hvis du sætter det til 0 kroner på forskudsopgørelsen - sikre, at du kommer til at betale små 4000 kroner for meget i skat i løbet af året.

Og du mister selvfølgelig ikke retten til at indtaste det rigtige fradrag på årsopgørelsen, når den kommer. Når det gælder din personlige indkomst, skal du være forsigtig med at regulere denne.

Den sidste mulighed for at indbetale ekstra skat består i at foretage en frivillig indbetaling via TastSelv på skat.dk. Den slags kan især være relevant, hvis du i løbet af året realiserer en pludselig aktiegevinst eller anden indkomst, hvoraf der ikke betales kildeskat, og du gerne vil betale skatten - og måske lidt ekstra - med det samme.

Altså uden ændring af forskudsopgørelsen, hvor skatten jo fordeles over de resterende lønperioder i året.