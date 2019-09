Så ta'r vi cyklerne frem - BikeWithUs fik succes i første turistsæson

Her kan man med få klik på hjemmesiden bestille en overkommelig ruteplan med fire cykeletaper, og så er der styr på både overnatning og bagagetransport fra by til by. Og når turen langs kysten er gennemført, bliver man som en anden cykelrytter kørt i minibus tilbage til startpunktet. Man kan sågar leje en cykel - med eller uden el-hjælpemotor.

Og hvilken bedre måde at opleve vestkysten på end på to hjul, på en cykelferie?

HARBOØRE: Det er først, når man sætter farten ned - og frem for alt stiger ud af bilen - at man virkelig mærker, hvor storslået naturen er langs det Vesterhav, som Nephew i sin hyldestsang kalder for "min hjertestarter".

BikeWithUs arrangerer cykelferie langs den jyske vestkyst - både skræddersyede ture og pakketure.Pakketurene er på fire dage med tre overnatninger. Turen begynder i Vedersø, går nordover og slutter i Hanstholm, inden cyklisterne bliver kørt i bil retur til Vedersø.Med i pakketuren er overnatning, og der er mulighed for at tilkøbe transport af bagage fra by til by, så cyklen ikke er så tungt lastet på de daglige etaper på 35-55 kilometer.Bag firmaet står det unge kærestepar Stine og Malte fra Harboøre. De håber at udvide konceptet til blandt andet også at omfatte vandreture.Læs mere på www.bikewithus.dk

Tyskere skal på Rad-Urlaub

Selv om det ikke altid er helt let at træde i pedalerne i den friske natur langs kysten, så har det vist sig, at den første sæsons turister især har været de lidt ældre cyklister. Og flest af gæsterne har været danskere.

Det kan dog ændre sig til næste år, vurderer Malthe Krarup Andersen.

- Vi har været spændt på at afprøve konceptet her i sommer, og nu skal vi til at markedsføre os for alvor frem mod næste sæson. Vi vil blandt andet forsøge at nå ud til de tyske turister, siger han.

Parret har fået rigtig god rådgivning hos Startvækst Lemvig og Lemvig Turistforening. Sidstnævnte har stillet et booking- og betalingssystem til rådighed for BikeWithUs og kan også dele ud af sine gode erfaringer med at servicere de mange tusind turister, som hvert år besøger Lemvig Kommune.

Ud over at skrue op for markedsføringen, så bliver der dog også brug for at justere lidt på konceptet, erkender de nye iværksættere.

- Vi har nok sat prisen en smule for lavt, så den bliver justeret en lille smule. Og så har vi en udfordring med bagagen. Vi tager 450 kroner for transport pr. kuffert, men vi har erfaret, at en familie kan pakke rigtigt meget i én, meget stor og tung kuffert... Det er tidskrævende og dyrt, hvis vi skal køre over 100 kilometer med kun én eller to kufferter, så vi må nok finde en anden måde at afregne på, siger Malte Krarup Andersen.