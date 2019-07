De faldt over hinanden ved studiestart og med en fælles interesse i kaffe og iværksætteri, gik der ikke lang tid før de to SDU-studerende fandt sammen om deres egen virksomhed.

De to studerende læser begge entreprenørskab og innovation på SDU.

Virksomheden beskæftiger sig med at lave en månedlig kaffeoplevelse, som kan sendes direkte til døren.

KOLDING: Kaffetid.dk er blandt de nyeste startup-virksomheder i Kolding, etableret af de to studerende fra SDU Kolding, Emil Fredensborg 21 år og Kasper Hansen 22 år.

Friskristet i kassen

- Vi vil gennem vores oplevelseskasse være med til at vise, hvad god kaffe er, og at det ikke behøver være svært at få fat på, siger Emil Fredensborg.

Kaffen til oplevelseskasserne kommer fra et lille specialristeri i Kolding. Mandag 3. juni var dagen kunne de to iværksættere sende de første 27 oplevelseskasser afsted til kunder.

Herfra vil der hver måned blive bestilt nye kaffebønner til oplevelseskasserne, som bliver friskristet, inden de pakkes til næste måneds kasse.

Samtidig med virksomheden er lanceret, og skolens semester skal afrundes, understreger de begge, at virksomheden har en masse muligheder.

De to unge iværksættere har således allerede begge mange idéer til, hvordan Kaffetid.dk kan forbedres.