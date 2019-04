Flyselskabet Norwegian nyder godt af, at SAS-piloterne fredag strejker, hvilket har ført til næsten 700 aflysninger.

Norwegian har udsolgt på langt de fleste af sine afgange mellem hovedstæderne i Sverige, Norge og Danmark.

Der er dog enkelte ledige afgange, men priserne er ifølge det norske erhvervsmedie E24 op mod otte gange højere end normalt.

En enkeltbillet fra København til Stockholm står til 7700 kroner fredag eftermiddag, mens man lørdag skal slippe mellem 2800 og 4600 kroner.

Norwegian har også udsolgt på langt de fleste af sine afgange mellem Oslo og København, men der er dog enkelte billetter til mellem 2600 og 6000 kroner.

Det samme billede gør sig gældende mellem Oslo og Stockholm, hvor en billet koster knap 6700 kroner, mens det lørdag kan gøres for mellem 2200 og 5100 kroner hver vej.

Det er især på de skandinaviske ruter, at priserne er sat kraftigt op, da SAS og Norwegian her er de primære spiller på ruterne.

Det fortæller kommerciel direktør hos prisportalen finn.no Terje Berge til E24.

Norwegian erkender, at den stigende interesse har ført til højere priser. Omring 72.000 passagerer vurderes at være ramt af SAS-strejken.

- Priserne styres som sædvanligt at udbud og efterspørgsel. Vi oplever ekstra stor interesse, og derfor er det helt naturligt, at priserne bliver justeret, siger informationsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen til E24.

Tidligere i denne uge valgte Norwegian at stoppe salget af flexbilletter for at undgå, at passagererne annullerede billetterne, hvis SAS-strejken ikke brød ud.