Efter seks dages strejke mødes piloter og SAS onsdag hos den norske forligsmand, der har som opgave at mægle i arbejdskonflikter.

SAS oplyser, at der vil være forhandlinger med piloter fra Norge, Sverige og Danmark i Oslo onsdag.

- Det er positivt, at vi nu mødes ved forhandlingsbordet igen. Da strejken er inde på dag seks, er det vigtigt, at vi får optimeret forhandlingsprocessen.

- Derfor foregår forhandlinger for hvert land i Norge i dag, siger pressechef hos SAS Mariam Skovfoged i en kommentar.

Forhandlingerne er sat til at starte klokken 11. Parterne skal diskutere forhold som arbejdstid, vagtplaner og løn, der har været kernen i konflikten.

- Vi skal forsøge at finde en løsning på konflikten. Jeg tror altid på en løsning, men det er krævende, siger forligsmand Mats Wilhelm Ruland til nyhedsbureauet NTB.

SAS' piloter i Skandinavien har strejket siden fredag, hvor forhandlinger om nye overenskomster brød sammen. Siden har SAS og piloterne ikke forhandlet.

Onsdag vil strejken have ført over 3300 aflysninger med sig, hvilket samlet vil have berørt 327.000 passagerer.

Strejken vurderes ifølge Sydbank at koste omtrent 50 millioner danske kroner om dagen for SAS.

Piloterne og SAS har tavshedspligt og må derfor ikke udtale sig om indholdet af konkrete forhandlinger.

Et af kravene fra piloterne har været en større grad af forudsigelighed i deres vagtplaner.

60 procent af piloterne arbejder på en ordning, hvor de kender deres arbejdstid, to uger før at månedens vagtplan træder i kraft.

Piloterne ønsker, at flere kommer over på en fast ordning, hvor man arbejder fem dage og dernæst har fri fire dage.

Piloterne har også ønsket at få mere i løn. Desuden er de utilfredse med, at SAS har opsagt en række aftaler, der blandt andet har betydning for muligheden for at blive kaptajn, hvilke typer af fly man kan søge om at flyve, og hvornår man får ferie.

SAS har kaldt piloternes krav for uansvarlige, hvis flyselskabet skal være i stand til at klare sig i et konkurrencepræget marked.