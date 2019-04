SAS-kunder med strejke-angst får lov at booke om gratis

En lurende strejke blandt SAS' piloter får selskabet til at tilbyde passagerer at booke om gratis.

Hvis man sidder med en SAS-flybillet og er blevet bekymret for, at selskabet ikke når til enighed med sine piloter inden midnat fredag, tilbyder SAS, at man kan booke om uden beregning.

SAS' danske, svenske og norske piloter har varslet, at de fra og med fredag strejker, hvis ikke der er opnået en aftale.

Piloterne, der er repræsenteret i fire forbund, er samlet i SAS Pilot Group. De skal onsdag og torsdag mødes med SAS i den norske mæglingsinstitution, Riksmekleren.

Hvis ikke der findes en løsning, vil de 1500 piloter, der udgør cirka 95 procent af SAS' piloter, gå i strejke.

SAS estimerer, at det vil påvirke omkring 70 procent af de passagerer, der har booket gennem SAS.

Det skyldes, at de 30 procent af flyvningerne foretages af underleverandører, såsom SAS Irland, eller af andre flyselskaber i den sammenslutning, der hedder Star Alliance.

Tilbuddet om at booke om gratis gælder for passagerer på SAS-fly, der har afrejsedato fredag til og med søndag, og som har fået udstedt en billet senest tirsdag denne uge.

Biletten skal være bestilt på SAS' hjemmeside, i SAS' app eller over telefon med SAS' kundecenter.

Hvis man har en flybillet, som er booket gennem en rejsearrangør, skal man tage kontakt til arrangøren, oplyser SAS.

Det er muligt at ændre sin billet til en anden SAS-afgang efter 6. maj og inden 30. september til samme destination.

Man kan også vælge at flyve torsdag i stedet for i weekenden.