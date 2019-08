Ryttere om naturstier: Der skal også være plads til hestene

Foreningen Ridespor i Ringkøbing-Skjern Kommune vil gerne have dialog mellem ryttere, vandrere og cyklister, der bruger de samme stier.

SKJERN: Kim Clausen, sekretær i foreningen Ridespor i Ringkøbing-Skjern Kommune, er ikke i tvivl om, at hesteturisme har potentiale her i Naturens Rige.

- Vi har jo pladsen til, at man kan bevæge sig på hesteryg gennem landskabet, siger han.

Ridespor er en forening, der netop arbejder for at åbne landskabet op for ryttere.

- Danmark har jo i tusindvis af år været et "hesteland"; vi har bare glemt det, og det reflekteres i trafiklovgivningen: Hesten sidestilles eksempelvis med en bil, og ryttere tvinges ofte til at færdes på biltrafikerede veje, hvilket er en skidt idé, siger Kim Clausen.

Rytterne ønsker derfor i højere grad at kunne benytte sig af de samme stier i landskabet, som også bruges af vandrere og mountainbikecyklister.

- Der er kommet en tendens til, at man gerne færdes gennem landskabet, og det er også noget, rytterne sætter pris på; man oplever naturen på en særlig måde fra en hesteryg, siger Kim Clausen.

Kim Clausen tør ikke sige, hvor stort potentiale, hesteturisme har turistmæssigt; men han foretrækker også at se det i sammenhæng med vandre- og cykelturisme, idet der er tale om former for turisme, der benytter sig af naturstier og småveje.

- Vort store problem er manglen på sammenhængende stisystemer, hvor vi kan ride, så vi undgår biltrafikken. Men med lidt god vilje fra alle sider, bør der være plads til, at ridende, gående og cyklende kan færdes ad de samme stier. Det er ikke de store investeringer, der skal til, for også at give plads til hestene, siger han.