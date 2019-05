Lavprisselskabet Ryanair havde i 2018 flere rejsende og en større omsætning. Alligevel kan selskabet ikke præsentere samme fine overskud som året før - tværtimod.

Ryanair har et skævt regnskabsår og starter sine år fra 1. april. Derfor løber regnskabsåret fra 1. april 2018 til 1. april 2019.

I den periode har Ryanair haft et overskud efter skat på 1,02 milliarder euro. Det svarer til lige over 7,6 milliarder kroner. Resultatet inkluderer ikke udgifterne til at starte afdelingen Lauda op.

En af årsagerne kan måske aflæse i den gennemsnitlige billetpris. Den er faldet med seks procent sammenlignet med sidste år.

Der er ellers kunder nok til Ryanairs flyvninger. Antallet af rejsende steg med ni millioner til 139,1 millioner. Der har været færre ledige sæder i Ryanair-flyene.

Udover de faldende priser har Ryanair også haft voksende udgifter til brændstof og deres ansatte, skriver luftfartsselskabet i regnskabet.

2018 bød også på en ændring i ledelse undervejs. Med udgangen af kalenderåret 2018 blev det besluttet, at koncerndirektør Michael O'Leary skal fokusere på sit job som direktør for hele Ryaniar-koncernen.

Koncernen er bygget op med både en afdeling for Ryanair men også en afdeling for Laudamotion og Ryanair Sun. Her har O'Leary siddet som chefen både for hele koncernen men også specifikt for Ryanair-afdelingen.

Den sidstnævnte post måtte O'Leary opgive ved årsskiftet.

Ryanair forventer at få endnu flere kunder i 2019. Selskabet må dog udskyde ankomsten af fem ny fly af typen Boeing 737-MAX.

Flytypen har fået flyveforbud, siden to fly af typen har været involveret i ulykker, hvor flyets software mistænktes for at spille en rolle.

- Vi har fortsat den største tillid til disse fly, der her fire procent flere sæder, har 16 procent større brændstofsikkerhed og genererer 40 procent mindre støj, skriver Ryanair i sit regnskab.