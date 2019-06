Rentefald giver boligejerne historisk boliglån

For første gang nogensinde kan man få et fastforrentet boliglån med én procent i rente og afdragsfrihed.

Totalkredit, Realkredit Danmark og Nordea har mandag åbnet for et boliglån, hvor man kan låse renten på én procent og samtidig vælge afdragsfrihed i ti år.

Det er ikke set tidligere.

De nye lån hænger sammen med, at renterne på de globale finansmarkeder er faldet gennem det meste af 2019.

- Jeg må indrømme, at jeg må nive mig selv i armen, når jeg ser på, hvordan rentedykket i 2019 fuldstændig har ændret landskabet for danske boliglån, siger chefanalytiker Jeppe Borre fra Totalkredit.

De hidtidige lån med lavest rente og afdragsfrihed er på 1,5 procent, men der er kursen på obligationen bag lånet krøbet over 100, og så må der ikke længere udstedes nye lån i den serie.

Jeppe Borre vurderer, at de lavere renter giver anledning til, at tusindvis af boligejere kan overveje at konvertere deres eksisterende lån til et med en lavere rente.

Han mener, at det er en overvejelse værd, hvis man i dag har et lån med en rente ned til 2,0 eller 2,5 procent.

- Jo større en restgæld, længere tidshorisont og højere rente, man har i dag, desto bedre er mulighederne for en nedkonvertering.

- Herudover henvender de nye lån sig også til boligkøbere og boligejere med variabelt forrentede lån, hvor vi oplever en mærkbar vandring over mod rentesikkerhed, skriver han i en kommentar.

Jeppe Borre gør dog opmærksom på, at der ekstra risici ved at vælge de nyeste lån på én procent.

Når et nyt boliglån bliver udbudt, er der nemlig mindre omsætning i den obligation, som ligger bag ved lånet.

Derfor er der større risiko for, at man kommer dyrere ud af lånet, hvis man skal indfri det før tid - for eksempel i forbindelse med et salg.