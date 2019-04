Rejseselskabet TUI vil klimakompensere for kunder i Norden

Som kompensation for udledning fra flyture og hoteldrift vil TUI investere i grøn energi i Indien og Thailand.

I et forsøg på at give sine nordiske hotelgæster og flypassagerer en bedre samvittighed vil rejse- og luftfartsselskabet TUI fra 1. maj klimakompensere for udledningen af kuldioxid fra deres hoteller og fly.

Konkret sker kompensationen ved, at TUI laver en investering i et projekt, der skal forebygge eller nedbringe udledningen af kuldioxid. Kompensationen skal ske med en mængde svarende til det, de rejsende udleder ved at rejse med TUI's fly eller bo på selskabets hoteller.

De investeringer kommer til at gå gennem projektet South Pole Group. Som eksempel nævnes projekter, der genererer energi fra sol, vind, vand og biogas i lande som Indien, Thailand og Vietnam.

TUI vil ikke oplyse, præcis hvor stor en investering der er tale om. Men TUI's danske pressechef Mikkel Hansen lover, at det ikke betyder højere priser for billetter eller overnatninger hos TUI.

- Vi vil gerne tilbyde danskerne en god ferie i morgen og i overmorgen. Det kan vi ikke, hvis ikke vi passer på kloden, siger han.

Tiltaget får betydning for 2000 flyafgange og over 200 hoteller.

De projekter, som TUI's investeringer går til, bliver realiseret med hjælp fra South Pole. En ramme for projekterne er, at de skal opfylde kravene fra FN's Clean Development Mechanism (CDM).

Det bliver muligt for kunder hos TUI at se, når de bestiller, om der bliver klimakompenseret for rejsen.

TUI har tidligere gjort en indsats for at blive klimaorganisationers foretrukne luftfartsselskab.

Den britiske avis The Guardian skrev i december, at TUI's fly var i toppen af den tyske ngo Atmosfairs årlige måling af, hvor effektive selskaber er med deres brændstof.

Til sammenligning var SAS nummer 78 ud af de 125 selskaber, der blev rangeret.