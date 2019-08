Realkredit Danmark åbner for lån til 0,5 procent rente

Nye rentefald betyder, at Realkredit Danmark udbyder 30-årigt realkredit lån 0,5 procent i rente.

Realkredit Danmark åbner i næste uge for et 30-årigt realkreditlån med afdrag til 0,5 procent i rente. Det er det laveste renteniveau nogensinde for den type lån.

Det nye lån bliver udbudt, fordi renterne er faldet yderligere oven på de seneste dages frygt for handelskrig og økonomisk usikkerhed.

- Vi har de laveste realkreditrenter, når vi taler 30-årige lån, vi nogensinde har set i Danmark. Så det er på et historisk lavpunkt, siger cheføkonom hos Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig om udviklingen.

- Renterne er de sidste par dage især presset ned af eskaleringen af handelskrigen mellem USA og Kina

Realkreditudbyderen anbefaler dog stadig, at man vælger 1-procentslånet, hvis man er i markedet efter et 30-årigt realkreditlån.

- Sammenligner man, så er renten rigtigt nok højere på 1-procentslånet, men der er et mindre kurstab. Så der er ikke den store forskel på ydelsen, men der er mindre kursrisiko på 1-procents lånet, siger Christian Hilligsøe Heinig.