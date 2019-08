Han fortæller også, at nogle af hans kunder har valgt at handle lokalt, dels for at bakke op om den lokale handel - og dels, fordi de har oplevet at blive skuffet over varehusene, som ofte kun har få varer på lager af "mærkevare-knaldtilbuddet", og så vil sælgeren forsøge at spise kunden af med en vare af ringere kvalitet.

- Det er den gamle sandhed om, at "varer sælger varer". Vi har et stort udvalg, som man kan se på, og her kan man så få varen med hjem med det samme. Og vores personale er faguddannet og ved, hvad de snakker om, siger Michael Hansen.

- Der er mange i detailhandelen, der har det svært, men vi havde en vækst på 15 procent sidste år. Og vi er begyndt at få en del kunder, som kommer kørende fra Herning for at handle hos os, fortæller Michael Hansen.

Hvis man foreslog en kapitalfond at åbne et shoppingcenter her, ville de formentlig grine r... øh, måsen!... i laser.

I 1920 etablerede H.M. Ramsing sig som blikkenslager i Spjald. Hans kone drev samtidig isenkram-forretning, og det er på samme matrikel, at man i dag finder Ramsing Shopping Center - dog nedrevet, opbygget, udbygget og ombygget adskillige gange siden starten.Centret var indtil 2008 drevet af Ramsing-efterfølgerne, hvor efter den nuværende ejer Michael Hansen først købte halvdelen, og sidenhen har købt hele butikken. Han ejer også en Kop & Kande-butik i Skjern.Ramsing Shopping Center består af fire afdelinger under samme tag: En Kop & Kande-isenkræmmer, en afdeling af Svane Køkkenet, belysningsafdelingen under Lampeland-kæden og en hvidevareafdeling.Seneste regnskab, som blev afsluttet i foråret 2018, viser, at Ramsing Shopping Center havde et resultat før skat på lige under en million kroner. Og så var der endda betalt løn til de 11 ansatte. Det nyeste regnskab, som ikke er offentliggjort endnu, viser et overskud på 1,8 millioner kroner.Hjemmeside: www.ramsing-spjald.dk

Bygger på andelsbevægelsen

Ramsing Shopping Center er også selv medlem af en kæde - eller rettere flere kæder. Dels har man en afdeling af Svane Køkkenet, dels er belysningsafdelingen en del af Lampeland-kæden, isenkræmmeren er en del af Kop & Kande, og hvidevarerne bliver handlet gennem den relativt ukendte Hvidt & Frit-kæde.

- Jeg har valgt nogle samarbejder, som bygger på andelsbevægelsen. Da jeg blev udlært her i butikken i år 2000, var den en del af Imerco-kæden. Der var en strammere central styring, hvor jeg for eksempel engang blev pålagt at aftage 12 riskogere og tænkte, at "hvad i alverden skal jeg stille op med dem?" Det var lige i sæsonen for de nye kartofler, så hvis det havde været kartoffelskrællere, så havde jeg solgt dem med det samme, siger Michael Hansen med et skævt smil.

Da han selv købte sig ind i ejerskabet af Ramsing Shopping Center, forsøgte han i en periode at stå uden for kæderne, men han måtte erkende, at en kæde også har nogle styrker.

- Isenkram henter det meste af omsætningen i fjerde kvartal, altså simpelthen: Julehandelen. Og vi fordoblede julehandlen, da vi blev en del af Kop & Kande, fordi vi kan trække på kædens markedsføring og ikke mindst den landsdækkende byttegaranti, så man kan købe en julegave her og at bytte i en anden by, forklarer Michael Hansen.