Radio24syv dropper at søge om forlænget sendetilladelse

Radio24syv vil ikke søge om at forlænge sin sendetilladelse, fordi der i det nye udbud er krav om, at mindst 70 procent af redaktionen skal være 110 kilometer fra København.

Det oplyser Berlingske Media og PeopleGroup, der ejer Radio24syv.

Radiokanalen mener ikke, at det giver mening at fortsætte, hvis teltpælene skal rykkes op. Kvaliteten er afhængig af de nuværende værter, og at det er nemt at få gæster i studiet.

Connie Hedegaard, der er bestyrelsesformand for Berlingske Media, erkender, at Radio24syv godt kunne være fortsat med hovedredaktion i en anden by.

Men hun mener, at det ville være som at begynde forfra, og at det ville være en anden radiokanal.

- Man kan sagtens lave radio fra et andet sted som for eksempel Aarhus. Det bliver bare ikke 24syv, og det bliver ikke den profil, som 24syv har. Vi tror ikke på, at man kan rive alle værterne op fra de miljøer, de er i.

- Det er supertrist for lytterne og for de gode mennesker på Radio24syv, der har skabt en succes, siger hun.

Radiokanalen har 1,1 million lyttere om ugen. Den nuværende sendetilladelse udløber 31. oktober.

Kravet om at flytte væk fra København er en konsekvens af et medieforlig, som regeringen og Dansk Folkeparti står bag. Her defineres nye betingelser for udbuddet af FM4-kanalen, som Radio24syv sender på.

Det specifikke krav om udflytning til provinsen er et ønske fra Dansk Folkeparti.

Radio24syv holder dog en kattelem åben. Radiokanalen vil afvente det kommende folketingsvalg og se, om det politiske flertal ændrer sig.

- Jeg har svært ved at se andre muligheder med de betingelser, der ligger. Det er klart, at hvis Christiansborg pludselig ændrer mening, så ser vi på det, men det har jeg svært ved at se, at der er udsigter til, siger Connie Hedegaard.

Berlingske Media vil nu overveje, hvordan det i fremtiden vil satse på lyd og podcast.

- Vi gør os nogle tanker om, hvordan vi kan fortsætte. Der er elementer, som er for gode til at smide væk. Med den nye udvikling vil vi se på, hvad vi kan gøre, men det kræver grundige overvejelser, siger Connie Hedegaard.

Radio24syv blev stiftet i 2010. Det drives af selskabet Berlingske People, der har Berlingske Media som hovedejer med en ejerandel på 70 procent.

PeopleGroup ejer de resterende 30 procent af selskabet.