Jørgen Ramskov skal være direktør for Producentforeningen, når han er færdig på Radio24syv.

Hvis Radio24syv fortsætter efter 1. november, bliver det uden direktør Jørgen Ramskov. Når han er færdig på radiostationen, skal han være direktør for Producentforeningen.

Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

- Jørgen Ramskov tiltræder sin nye stilling, efter at han har færdiggjort sine opgaver hos Radio24syv - dog senest 1. november, skriver Producentforeningen.

Radio24syvs sendetilladelse løber til 31. oktober. Hvad der herefter skal ske med stationen, er uklart.

Direktøren har dog fundet nye opgaver, som han glæder sig til.

- Danske producenter står over for store muligheder og en del udfordringer. Der er sprudlende aktivitet i film- og tv-branchen, og vækstpotentialet for spil er enormt, siger han.

- Min ambition er at samle og forene både producenter og fagligheder, så hele branchen i fremtiden vil stå endnu stærkere - og så glæder mig til at kæmpe medlemmernes sag.

Producentforeningen har 122 medlemmer, der laver film, tv, reklamer og computerspil. Foreningens arbejder for at sikre foreningens medlemmer bedre vilkår og lettere adgang til finansiering.

Jørgen Ramskov har været direktør i Radio24syv, siden stationen gik i luften for første gang i 2011.

Radiostationens fremtid er kommet i fokus i forbindelse med den politiske aftale om udbuddet af den FM-kanal, som Radio24syv sender på.

I aftalen blev det besluttet, at mindst 70 procent af de redaktionelle medarbejdere skal være ansat mindst 110 kilometer fra København.

Afstanden var et politisk krav fra Dansk Folkeparti, der siden har åbnet for, at Radio24syv kan få støtte i en overgangsperiode, hvis stationen vinder en plads på en af de digitale DAB-kanaler.