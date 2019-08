Maria Leerbeck, iværksætter og stifter af Forlaget Fortæl

Som iværksætter bygger man jo ofte flyet, mens man flyver, og i mit start-up Forlaget Fortæl har vi på ingen måde fundet svaret på ovenstående udfordring endnu, selvom det er noget, vi møder hver eneste dag.

Vi arbejder meget agilt og tilpasser os nærmest hver uge til nye udfordringer og muligheder, og vi er endnu ikke låst af ret mange vaner eller regler. Det betyder også, at vi stadig prøver os frem.

Hvis jeg alligevel skal svinge mig lidt op på en høj hest og give et par gode råd fra dén stol, jeg sidder i, så bliver det sådan lidt floskel-agtigt: "Fake it till you make it!"

Med dét mener jeg, at man jo skal starte et sted, og når man endnu ikke har en bestyrelse, en direktion, en kommunikationsafdeling og en pedel, men selv er nødt til at bestride alle stillinger på én gang, så tror jeg alligevel, man kan have gavn af at 'låne' nogle af de mere formelle strukturerer, som fungerer for de større virksomheder. Og det kan man jo gøre ved for eksempel at afholde relle bestyrelsesmøder og direktionsmøder - også selvom det er de selvsamme mennesker, som også til daglig sidder sammen og drifter virksomheden.

Jeg tror, det er sundt at gøre sig meget bevidst om, hvornår man gør hvad og så skabe nogle helt konkrete og ret strukturerede møder eller fora, hvor man eksempelvis tænker langsigtet og strategisk og hiver sig selv ud af driften og hverdagen. Dermed kan man også slippe for at skulle gøre det hele samtidig, for det er nærmest umuligt.

Et andet godt råd vil være at få sig et Advisory Board eller nogle sparringspartnere.

Find nogle dygtige erhvervsfolk, som ved noget, du ikke selv ved, og som synes din virksomhed er spændende - og spørg dem, om de vil hjælpe dig med at tænke langsigtet og strategisk. Selvom du er nystartet og ikke har mulighed for at honorere de her mennesker, så kan det faktisk godt lade sig gøre at mobilisere nogle kompetente kræfter, som kan gøre en kæmpe forskel for din virksomhed.

Det kan være, at du selv kender nogen, men der er også instanser, som hjælper med det - for eksempel et Springboard forløb hos ConnectDenmark, foreningen Weboard, dit lokale erhvervshus eller en erhvervsrådgivning fra din A-kasse. Jeg har personligt benyttet mig af flere af disse muligheder, og det er altid ekstremt givtigt at få et eksternt professionelt blik på sin virksomhed.

Så selvom det kan være svært og måske virke lidt kunstigt at afholde bestyrelsesmøder, når man er to mand i en kælder med en prototype, så gør det alligevel. Det er god træning - og en eller anden dag føles det naturligt.