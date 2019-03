Problemknuserne: Tre bud på, hvordan vi reducerer stress på virksomheder og blandt ansatte

Et panel bestående af ni jysk-fynske erhvervspersonligheder stiller deres viden til rådighed i Erhverv+ panelet og giver bud på, hvordan vi løser nogle af de udfordringer, som ledere og medarbejdere møder i hverdagen ude i virksomhederne.Paneldeltagerne er på tre ad gangen, når de knuser konkrete problemstillinger fra erhvervslivet.Det samlede panel består af Allan Jørgensen, partner, Web2Media, Jette Ditlev, ledelsesrådgiver, ditlev-consulting.dk, Jonathan Løw, iværksætter, foredragsholder og forfatter, Listen Louder og Jumpstory, Louise Byg Kongsholm, adm. direktør, Pejgruppen, Maria Leerbeck, iværksætter og stifter af Forlaget Fortæl, Mathilde Mackowski, medstifter og talskvinde, Sinful.dk, Moonis Kamil, investor, business angel og iværksætter (byFounders, iPosen, Interiør A/S, Onfone, m.fl.), Niels Duedahl, adm. direktør, SE (Syd Energi) og Thomas Juel, partner og CSO, Cadpeople.Har du med et problem eller en udfordring, som du kunne tænke dig, at Erhverv+ panelet ser nærmere på til fordel for dig og alle andre, er du altid velkommen til at skrive til hesk@erhvervplus.dk

Niels Duedahl, adm. direktør i SE-koncernen: - Gør det til en livsstil at være positiv og anerkendende, og du vil opleve, at meget forandrer sig. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Gør det til en livsstil at være positiv og anerkendende, og du vil opleve, at meget forandrer sig. Dette gælder også derhjemme.

Alle mennesker har brug for anerkendelse (mennesket vil gerne lykkes), og du skal starte med at spørge dig selv: Hvad koster god feedback egentlig? Hvad koster et skulderklap, en sms eller en high five?

Derfor skal vi starte med at bekæmpe nulfejlskulturen i virksomhederne. Det skal være mere end okay at lave fejl, for uden en vis risikovillighed i kulturen, kan vi ikke transformere virksomhederne.

Det er vigtigt at sætte mennesker op til succes og ikke fiasko. Jeg tror grundlæggende på, at mennesker ønsker at lykkes i livet - som medarbejder, som leder og som kollega.

Spørgsmålet er naturligvis, hvad vi som virksomhedsledere kan gøre for at skabe bedre livsvilkår for vores medarbejdere, hvis jeg har ret i tesen omkring den vigtige private front.

Alvorlig talt indikerer denne sætning jo, at det til tider kan føles som om det er nemmere at slå til på jobbet end derhjemme. På jobbet bliver vi anerkendt og udviklet, mens vi hjemme mere fører kampen for at slå til.

Jeg føler mig overbevist om, at den største mængde stress gror i privatlivet og/eller i grænsefladen mellem arbejds- og privatlivet. Forleden havde jeg for eksempel en samtale med en ledende medarbejder, som har udfordringer i ægteskabet.

Stress har meget plads i medierne i disse år. Denne trend er formentlig drevet af, at vi alle føler, at det generelle præstationspres vokser - sikkert ikke bare på arbejdspladsen, men også i det private rum, hvor vi alle som mennesker skal levere på alle dimensioner i livet.

Til gengæld skal vi gå ved siden af eller lidt bagved og være sparringspartner, inspirator, vejleder. Vi skal opbygge relationer præget af tillid, og der skal være plads til at fejle, for fejl er en del af udviklingen.

At skabe livsduelige mennesker er en opgave for os alle: Forældre, undervisere, ledere, kollegaer, politikere. Vi må lære at mestre livet selv, og det betyder, at vi andre er "fødselshjælpere" - vi skal ikke gå vejen for andre, men lære dem at gå selv.

Der har i alt for mange år hersket et "du-kan-og-skal-selv-vælge-og-finde-ud-af-alt-muligt"-paradigme, men det betyder jo også, at der ikke findes nogen rammer - det opleves i hvert fald ikke sådan af mange. Derfor er det at skabe en klar og tydelig ramme samt forventningsafstemme helt afgørende.

Det er jo desværre tydeligt, at stress udgør en stigende udfordring - selvom vi skal passe på, hvordan ordet stress anvendes. Bruges det blot i flæng risikerer vi at udvande de virkelige problemer.

Thomas Juel, partner og CSO hos Cadpeople A/S

Psykiatrifonden definerer stress som "en belastningstilstand, der opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har - eller oplever, at han eller hun har". Udfordringen med at forebygge stress er dog ikke så enkel endda, da vi desværre ofte både som medarbejdere og ledere først oplever, hvor slemt det står til, når det er for sent.

Går vi ned med stress, er det nemlig kroppens måde at sige fra på, fordi vi ikke selv har magtet det med vores sprog. Så hvis vi på begge sider af bordet for sent indser, hvor slemt det står til, hvordan kan vi så forebygge?

Efter min mening handler det om to vigtige elementer.

På den ene side om at lære sig selv at kende som menneske og skabe en dybere selvindsigt. Hvis vi som medarbejdere ikke er i stand til at sige fra eller i en presset situation at udtrykke, hvad vi har behov for hjælp til, er vi som ledere og kolleger heller ikke i stand til at hjælpe.

På den anden side om at styrke relationen mellem de mennesker, der har valgt at bruge deres tid sammen på arbejdspladsen. Det gælder både blandt kolleger, men endnu mere mellem ledere og medarbejdere.

Har vi derimod opdyrket en vis grad af selvindsigt, og har vi skabt et åbent rum for dialog og dyrket de menneskelige relationer, giver det os både evnen og modet til tidligere i et forløb at sætte ord på vores udfordring som medarbejdere, og som ledere at agere rettidigt ud fra dette.

Lederen skal både gide og ville sine medarbejdere, og vise, at han/hun har en reel interesse i dem som mennesker og ikke blot som en ressource. Medarbejderen skal turde åbne og arbejde med sig selv, så man både kan og tør bede om hjælp.

De tætte og ærlige menneskelige relationer er nøglen, ligesom de er i så mange andre sammenhænge i livet.

Som virksomhed mener jeg derfor, at vi målrettet skal arbejde med at styrke relationen mellem de mennesker, vi har i vores organisation. Som medarbejdere skal vi arbejde med vores selvindsigt, så vi kender vore egne grænser, inden kroppen siger fra for os.

Hvis vi så samtidig - måske på den lidt længere bane - i fællesskab kan skabe en mere meningsfyldt hverdag sammen på arbejdspladsen, fordi vi ved, at mennesker, der føler, at de har et meningsfuldt arbejde, sjældent oplever stress, så er vi efter min ydmyge mening nået et godt stykke hen ad vejen mod en opskrift på løsningen et samfundsproblem, der omhandler både stress og trivsel.