Problemknuserne: Tre bud på, hvordan man skiller sig positivt ud fra konkurrenterne?

Louise Byg Kongsholm, administrerende direktør, pej gruppen:

Er du unik eller ordinær?

Hvis du er en virksomhedsejer, har du sikkert hørt statistikkerne for nystartede virksomheder. Kun 50 procent overlever mere end fem år, og kun en tredjedel lever efter 10 år.

Der er rigtigt mange grunde til, at virksomheder ikke overlever. Det kan være manglende viden, uholdbare strategier, inkompetent personale, forkerte mentorer, begrænset netværk eller noget så simpelt som et dårligt produkt.

Men en af de mest afgørende faktorer er manglende differentiering. At være anderledes end konkurrenterne er afgørende for en virksomheds succes. Ellers vil du bare ligne enhver anden pingvin i flokken.

Forbrugere og professionelle indkøbere har i dag uendelige valgmuligheder, de kan få produkter og services fra hele verden i alle prisklasser. Når de hårdt indtjente og beskattede penge skal bruges, søges der efter noget, der er anderledes eller unikt. Ved at fremstå som unik har du en større chance for at blive tilvalgt.

Den vigtigste tilgang til skabelsen af det unikke er erkendelsen af, at man ikke kan være noget for alle. Hvis man vil være noget for alle, er man reelt ikke noget for nogen.

At fokusere på en niche - enten i målgruppe, produkter eller service - vil per definition skabe et rum til at være noget for en niche og for at skabe noget unikt. Måske er det ikke på produkt, pris og målgruppe, man er unik, men så kan man være det på service. Men så skal der også reelt leveres ekstraordinær service.

Masser af virksomheder siger, at de har ekstraordinær service. Men det er ikke nok blot at sige det. Der skal reelt leveres bedre service end andre steder - og netop det at tilbyde service, som ingen andre tilbyder, er afgørende.

Om det er levering, opsætning, afhentning, bytteløsning, garanti eller andet, er ikke relevant - det skal bare være anderledes og bedre end det, som andre tilbyder.

Gode råd til god kundeservice:



Gør det simpelt

Lyt og reager

Tag ansvar

Vær ærlig

Levér mere end forventet

PS: Hvis du ikke kan differentiere dig på produkt, pris, målgruppe eller service, så kan du spille på din personlighed. Enten i form af ejerens personlighed, de ansatte eller kulturen.

Skør, tosset, larmende, elskelig, underlig... Alle versioner af personligheder er definitioner på det at være unik.