Populært bageri får bøde på 15.000 kroner og sur smiley

Højvangs Bageri og Konditori på Spangsbjerg Kirkevej har fået en sur smiley og en klækkelig bøde for mangelfuld rengøring af opvaskemaskine og hylder i kølerum. Bagermester ærgrer sig over at gå glip af elitesmiley.

Men det glippede, og til bagermesterens store frustration var det rengøringen af en opvaskemaskine samt hylder i kølerummet, der var problemet - et arbejde, der er uddelegeret til et rengøringsfirma - den var gal med. Det kostede en sur smiley efter tre storsmilende samt en bøde på 15.000 kroner.

Esbjerg: Egentlig havde bagermester Claus Knudsen, indehaver af det populære Højvangs Bageri og Konditori på Spangsbjerg Kirkevej, set frem til, at hans bageri denne gang skulle have den fornemme elitesmiley efter fire på hinanden følgende kontrolbesøg fra fødevaremyndighederne uden anmærkninger.

Ærgerlig bagermester

Claus Knudsen er tydeligt ærgerligt over den sure smiley - og mere over den end over den klækkelige bøde - da JydskeVestkysten kontakter ham for en kommentar:

- Bageriet fik et nyt rengøringsselskab 1. juli, og vi har haft lidt tilpasningsvanskeligheder i forhold til den standard, jeg ønsker. Dagen før besøget fra fødevaremyndighederne havde jeg lige haft møde med direktøren for rengøringsselskabet, fordi jeg havde lagt mærke til, at i hvert fald kølergitter og lampeskærme i kølerummet ikke var rene. Det var jeg ikke tilfreds med, og han lovede, at det ville blev rettet op. Det nåede rengøringsfolkene så ikke, for næste morgen stod kontrollanten der. Vi går rigtig meget op i fødevarehygiejne, så det er træls, at rengøringen ikke var i orden, og jeg har talt med store bogstaver. Men det ændrer ikke på, at det er mit ansvar, siger Claus Knudsen.

I kontrolrapporten påpeges det også, at der er står flere uemballerede fødevarer i kølerummet, men det er der ifølge bagermesteren intet mærkeligt i:

- Kager er pakket ind, men her er der tale om vogne med brød, der ikke er bagt endnu, og som er sat på køl én time. Det er helt normalt, siger bagermesteren, der ovenpå den sure smiley og bøde nu dobbelttjekker sin forretning hver dag.