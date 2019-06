Podcast: 73-årig hobbyvinavler snuppede pris som årets vinbonde foran veteran

Anders Overgaard Andersen mener, at hans rødvin er blevet særligt god takket være de mineraler, som ligger gemt i jorden i Ø Bakker, hvor hans vinstokke står. Men derudover fremhæver vinbonden også, at konkurrencen i 2017 ? som hans vindervin er fra ? var svækket på grund af et regnfuldt år, som spændte ben for en god høst for flere af de øvrige vinbønder. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

For hobbyvinavler Anders Overgaard Andersen er fællesskabet blandt de danske vinbønder en af hovedårsagerne til, at han slog sig på vinen. Her har han nogle at dele drømmen om den gode flaske dansk rødvin med - og nogle at konkurrere imod. En historie du kan høre mere om i andet afsnit af Erhverv+ podcastserien Den Danske Vindrøm.

Chateau Ø Anders Overgaard Andersen købte sin vingård Chateau Ø (vinslot Ø, red.) i Øby tilbage i 1998, og han har dyrket vin på stedet siden 2000. Han har i dag omkring 1000 vinstokke, primært af sorten Rondo, mens også to rækker af sorten Leon Millot. Privat er han gift med frisør Jette Vibeke Andersen, som han har to døtre med. Kilde: oevin.dk

En god flaske dansk rødvin. I manges ører lyder det umiddelbart som et utopisk projekt. Men ikke desto mindre er det lige præcis det som vinbonden Anders Overgaard har arbejdet målrettet på at fremstille, lige siden han tilbage i 1998 købte den ejendom, som han i dag med glimt i øjet kalder sit vinslot i udkanten af Øby, en lille landsby lidt uden for Viborg. Her har den 73-årige vinbonde Anders Overgaard Andersen dyrket vin på hobbyplan for foden af Ø Bakker i snart tyve år - og det så godt, at han ved Dansk Vinskue sidste år løb med titlen Årets Vinbonde foran flere erfarne erhvervsvinavlere. - Det er jo klart, det er en tilkendegivelse af, at vi er på rette spor, siger Anders Overgaard Andersen om titlen, der bliver givet for den bedste unge vin på skuet. En titel, som han er meget beæret over. For selvom den driftige vinbonde udelukkende dyrker vin på hobbyplan, sætter han en stolthed i, at hans vine skal smage godt.

Den danske vindrøm I podcastserien Den Danske Vindrøm lærer du gennem seks afsnit mere om Danmark som vinland og møder nogle af de danskere, der har kastet sig over vindyrkning pa professionelt niveau.Du kan finde tidligere afsnit her eller i din podcast-app på din smart- eller iPhone. Søg på Den danske vindrøm.

Foto: Agata Lenczewska-Madsen Titlen som Årets Vinbonde 2017 fortæller Anders Overgaard Andersen gerne om til de mange gæster, der årligt besøger hans lille vineri. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Pokal giver panderynker - Når man har et så stort netværk, som vi har, så får du jo mange tilkendegivelser. Nogle kan ikke lide vinen. Nogle synes, den er for tør. Andre synes, den er for sød. Så derfor er det rart at få nogle (professionelle, red.) bedømmelser, fortæller Anders Overgaard Andersen, som af samme årsag siden 2005 har sendt sine vine ind til vurdering på Dansk Vinskue, der er Foreningen Dansk Vins største tilbagevendende arrangement, hvor medlemmer af Dansk Sommelierforening også deltager. Særlig stolt gør det ham, at det lykkedes ham at tage prisen hjem for årets bedste unge rødvin foran en af de største vinavlere i Danmark, Sven Moesgaard fra Skærsøgaard, der har haft titlen som Årets Vinbonde seks gange. Om end det også giver en smule panderynker. - Nu har jeg så et kæmpeproblem, for vi skulle jo gerne beholde den. Hvordan klarer vi det? Det er det, vi arbejder på, siger han med et smil. Men selvom det kunne lyde sådan, er det dog ikke muligheden for at vinde priser, der er skyld i, at Anders Overgaard Andersen tilbage i 1998 besluttede sig for at dyrke vin.

Noget at falde tilbage på Da Anders Overgaard Andersen satte de første 250 vinstokke i jorden ved Ø Bakker i 2000 - samme år som Danmark fik tilladelse af EU til at dyrke, fremstille og sælge vin - var det derimod med tanke på at sikre sig et netværk at falde tilbage på, når han pensionerede sig fra sin tilværelse som soldat. - Jeg var personelmand (i Forsvaret, red.) og havde set mange gå på pension, som havde haft et netværk i forsvaret, men som ikke var så gode til at have et netværk, når de blev pensionerede. Og det ønskede jeg ikke skulle overgå mig, siger Anders Overgaard Andersen. Af samme årsag tog han tidligt i forløbet kontakt til Michael Gundersen, der i dag anses for en af de danske foregangsmænd for dansk vinavl, og som tilbage i 1993 var med til at stifte Foreningen af Danske Vinavlere (i dag Foreningen Dansk Vin, red.). Gennem ham fik Anders Overgaard Andersen foruden hjælp til at komme i gang også adgang til et netværk af vinbønder, som han kunne dele erfaringer og viden om vin med. - Det er ligegyldigt hvilken sportsgren, det er indenfor, så er det jo altid rart at blive bekræftet i, at du er på rette spor, fortæller Anders Overgaard Andersen, der snart har tyve års jubilæum som medlem af foreningen, der i dag tæller omkring 100 erhvervsavlere og cirka 1000 hobbyavlere.